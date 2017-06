Cinco pessoas presas no sábado por tráfico de drogas

Às 22 horas do dia 24 de Junho de 2017, durante Operação Presença e de Combate à Criminalidade Violenta na cidade de Abaeté, policiais militares do município e uma guarnição Tático Móvel do 7º BPM compareceram ao Bairro Bernardo Soares de Faria onde, segundo denúncias, indivíduos traficavam drogas em uma residência local.

Durante buscas no imóvel, os militares apreenderam duas pedras de crack, uma bucha de maconha, R$ 716,00 em dinheiro, uma maleta contendo cinco facas, oito aparelhos de telefone celular, uma fita crep, uma tesoura, um papel filme, um caderno com anotações referentes ao tráfico, sacos plásticos comumente utilizados na embalagem de drogas, um aparelho de DVD e uma espingarda escopeta calibre .36.

No local, os policiais abordaram um homem e uma mulher que confirmaram o comércio de entorpecentes e, diante dos fatos, foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia com o material recolhido.

NOVAS PRISÕES POR TRÁFICO DE DROGAS

Na tarde do mesmo dia, a Polícia Militar de Abaeté foi informada da ocorrência de tráfico de drogas em uma residência situada no Bairro São João. Apoiados pela guarnição Tático Móvel do 7º BPM, policiais militares deslocaram-se ao local, onde abordaram dois indivíduos e uma mulher.

Durante buscas no imóvel, as equipes policiais localizaram R$ 417,00 em dinheiro; quatro pedras grandes de crack e 18 pedras do mesmo entorpecente, embaladas e prontas para o comércio; uma bucha de maconha; nove aparelhos de telefone celular e um tablet.

Os envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia da cidade de Bom Despacho com os materiais apreendidos.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

