PM apreende adolescente duas vezes no mesmo dia

Às 14h do dia 22 de Junho de 2017, militares compareceram em uma drogaria, em Abaeté, onde o proprietário relatou que um adolescente de 16 anos esteve em seu estabelecimento e, de posse de um facão, ameaçou sua funcionária e roubou duas caixas do medicamento Diazepam. Durante rastreamento pelo Bairro São Pedro, a guarnição abordou o adolescente que demonstrou intensa agressividade, resistiu à apreensão e ameaçou os militares. O medicamento não foi localizado e o adolescente foi encaminhado ao PAM, onde foram constatadas agitação e agressividade.

Às 21h35, a PM foi solicitada por uma vítima de roubo que relatou aos militares que o adolescente envolvido no roubo acima e um indivíduo, de posse de uma foice e um facão, tentaram atingi-la. Os agressores ainda desferiram vários chutes e socos na vítima e, em seguida, roubaram sua bicicleta e seu aparelho de telefone celular. Após o crime, os infratores evadiram do local. Após rastreamento, os suspeitos foram localizados em um bar, situado no Bairro Bernardo Soares de Faria, e receberam voz de prisão/apreensão. A bicicleta foi localizada na residência de uma testemunha.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

Comentários