Lions, Domadoras e Leo Clube têm novas diretorias

O Sargento do Exército na reserva, CL Roberto Ramiro da Silva, é o novo presidente do Lions Clube de Abaeté Dr. Avelino Dirino Arruda. Ele foi empossado dia 17 de junho, juntamente com as novas presidentes do Clube das Domadoras, Simone Aparecida Ferreira da Silva, e do Leo Clube, Lara Cecília Xavier Rodrigues. Além dos integrantes dos clubes de serviços, familiares e convidados, a solenidade contou com a presença de autoridades, como o governador eleito para a gestão 2017/2018, CL Marciano de Paulo Marques, dos ex-governadores PDG Samuel Martins e PDG César Perpétuo Coelho, do juiz de Direito da comarca de Dores do Indaiá, CL Adalberto Coelho.

“Ser presidente desse valoroso clube de serviço acredito ser o desejo de todo companheiro Leão. Isso nos faz crescer ainda mais como ser humano e como cristão. Ajudar ao próximo só nos engrandece a cada dia mais”, declara Roberto Ramiro, ao enfatizar seu propósito de aumentar e aperfeiçoar o projeto “Lions de Portas Abertas”, iniciado na gestão anterior, de Matheus Vasconcelos e Daniela, que oferece atividades gratuitas de aulas de dança, capoeira, artesanato, crochê, bordado, ginástica olímpica e consultas de Homeopatia, em sua sede.

Graças a esse projeto social, o Lions Clube de Abaeté gestão 2016/2017 foi eleito pela governadoria como o mais atuante dentre os 61 clubes de serviço que compõem o Distrito LB-3. “Além de ampliar as modalidades oferecidas nesse projeto, vamos trabalhar no sentido de realizar campanhas permanentes de aquisição de cadeiras de rodas, consultas oftalmológicas, cestas básicas e demais necessidades que surgirem. Para isso, precisamos muito do apoio da comunidade, porque juntos somos fortes”, ressalta, ao lado das presidentes do Clube das Domadoras e do Leo Clube, parceiras em todos esses projetos.

Fotos João Lucas

