ABERTA A TECNOAGRO 2017

Com a presença de autoridades políticas municipais, estaduais e nacionais, de lideranças cooperativistas, sindicais, do setor financeiro e empresarial, de técnicos e produtores rurais, foi aberta, na manhã dessa quinta-feira, 22 de junho, a 3ª Feira de Agronegócio de Abaeté e Região (Tecnoagro 2017).

Criada em 2015 pela Cooperabaeté e Sindicato dos Produtores Rurais de Abaeté, com o objetivo de impulsionar o agronegócio da região, a feira prossegue até o próximo sábado, 24 de junho, no Parque de Exposição José Ribeiro de Melo Paiva.

Mais de 20 criadores de alta genética e 40 empresas dos diversos ramos agropecuários expõem e comercializam seus produtos na feira. Sicoob Credioeste, Caixa e Banco do Brasil, parceiros na realização da 3ª Tecnoagro, disponibilizam linhas de crédito especiais para aquisição de máquinas, equipamentos e animais, com baixas taxas de juros e condições especiais de pagamento. Outro destaque da Feira são as palestras técnicas com profissionais de renome nacional.

Abertura Oficial

Um sinal da importância e grandeza da Tecnoagro 2017 foi a presença de importantes lideranças políticas, financeiras, cooperativistas, técnicas e empresariais na solenidade de abertura do evento. Dentre elas, o subsecretário de Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, Viriato Mascarenhas; o secretário executivo do Território Central, Otávio Ferreira; o secretário de Estado da Saúde, Sávio Souza Cruz; deputado federal Domingos Sávio; deputado estadual Fabiano Tolentino; a superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Ana Maria Galinare; o superintendente regional do Banco do Brasil, Claudemir Paton.

No discurso de abertura, o presidente da Cooperabaeté, Eustáquio Márcio de Oliveira, destacou que “no terceiro ano desse evento, já conseguimos multiplicar a presença de público, de autoridade, de parceiros comerciais, sem os quais a feira não acontece. Em 2015, muitas pessoas nos criticavam, porque começamos a feira em um período de dificuldade econômica no país. Mas, para nós, crise é sinônimo de oportunidade. Temos que mudar o comportamento, mudar as rotinas e mudar a nossa idéia de negócio. Estamos abrindo a terceira feira muito melhor que as anteriores. E com certeza, muito menor que a próxima”.

Para o prefeito Armando Greco filho, “hoje é um dia de felicidade para Abaeté, de estar recebendo tanta gente boa, tantas pessoas que vêm ajudando a cidade. Essa feira de agronegócios que a Cooperabaeté e o Sindicato Rural organizaram é uma coisa sensacional, importantíssima, uma oportunidade bons negócios para os produtores da nossa região”.

A abertura do evento contou também com a presença do presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Minas Gerais, Vasco Praça Filho, de presidentes das Cooperativas de Patrocínio, Jacuí e Região, Dores do Indaiá, Uberlândia, Bom Despacho, Pompéu, Alvinópolis.

Logo após a abertura, a pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, Rosângela Zoccal, fez a primeira palestra técnica, abordando “Desafios e Oportunidades da Produção de leite”. E às 19 horas, foi realizado o Leilão de Gado de Corte, carga fechada, com cerca de mil animais.

Confira a Programação dos próximos dias:

DIA 23/06/2017 / SEXTA-FEIRA:

de 11:00 as 12:30h:

Palestra Técnica:

“Tecnologia do Grão Inteiro no Confinamento de Bovinos”

– Guilherme Megali, Zootecnista da Cooperabaeté.

de 14:30 as 16:00h:

Palestra Técnica:

Sistemas de Irrigação.

– Danilo Lopes, Engenheiro Agrônomo / Especialista em Irrigação.

DIA 24/06/2017 / SÁBADO:

de 11:00 as 12:00h:

Palestra Técnica:

“Produção de Novilho Precoce: recomendações nutricionais”

– Rodrigo da Costa Gomes, Zootecnista, DSc / Pesquisador de Nutrição Animal / Embrapa Gado de Corte, Campo Grande-MS

de 12:00 as 13:00h:

Palestra Técnica

“Produção de Novilho Precoce: recomendações genéticas”

– Gilberto Romeiro de Oliveira Menezes, Zootecnista, DSc / Pesquisador de Melhoramento Genético Animal / Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, MS

Os stands do agronegócio e shopping de animais podem ser visitados de 9 às 19 horas.

