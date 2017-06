PM apreende drogas e arma de fogo em Abaeté

No dia 16 de Junho de 2017, a Polícia Militar de Abaeté desencadeou uma Operação de Combate à Criminalidade, que contou com o apoio da guarnição Tático Móvel de Bom Despacho.

Às 21h30, durante patrulhamento, os militares foram informados da ocorrência de tráfico de drogas em uma residência situada no Bairro Simão da Cunha. De imediato, a guarnição compareceu ao local, onde abordou quatro indivíduos e, após buscas no imóvel, localizou uma bucha, um cigarro e dois tabletes de maconha, um vaso contendo três pés da mesma substância e R$566,00 em dinheiro.

Às 23h, a PM recebeu a denúncia de que um adolescente de 16 anos, contumaz na prática delituosa e residente no Bairro Santo Antônio, estaria de posse de uma arma de fogo. Diante das informações, os policiais deslocaram-se à casa do menor onde, após busca pessoal, localizaram um cigarro de maconha. Durante varredura no imóvel, a equipe apreendeu uma garrucha de calibre .22, marca Rossi.

Os suspeitos receberam voz de prisão/apreensão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia com os materiais recolhidos.

Outras prisões por tráfico de drogas foram registradas na noite de 14 de junho. Após receber denúncia sobre dois indivíduos em uma motocicleta HONDA/XRE que estavam comprando drogas para revendê-las em Dores do Indaiá, os policiais militares montaram uma operação de cerco bloqueio. Os suspeitos foram abordados e identificados como C.R.S, 38 anos, e C. L. Z, 36 anos.

Durante buscas, os militares localizaram seis pedras de crack, R$20,00 e um aparelho de telefone celular. Em diálogo com um dos indivíduos, a PM foi informada do envolvimento do Senhor P. H. R. C, 27 anos, no crime, porém o mesmo não foi localizado. Os suspeitos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia. A motocicleta foi apreendida e removida para o pátio credenciado.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

Comentários