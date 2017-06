PM apreende grande quantidade de drogas em operação

Às 20h45 do dia 08 de Junho de 2017, com o escopo de reprimir o crime organizado e prevenir a criminalidade violenta, a Polícia Militar desencadeou a Operação “Batida Policial” no município de Abaeté. A atividade empenhou cinco viaturas e 28 policiais militares que realizaram abordagens em vários pontos da cidade.

Durante os trabalhos, a guarnição recebeu a denúncia de que um indivíduo de 34 anos estaria comercializando drogas em sua residência, localizada no Bairro Marmelada. De imediato, os policiais deslocaram-se ao local onde abordaram o suspeito, o qual negou os fatos e franqueou a entrada dos militares em sua casa. Após buscas no imóvel, a equipe policial localizou um tablete de maconha, uma faca e um frasco com resquícios da droga, uma balança de precisão, R$1215,00 em dinheiro e alguns sacos plásticos comumente utilizados para embalar entorpecentes.

Posteriormente, a PM recebeu nova denúncia via 190 informando que parte das drogas estaria na casa do comparsa do suspeito, um adolescente de 17 anos, o qual confessou a existência do material ilícito em seu quarto, onde foram encontradas uma bucha de maconha e 219 pedras de crack, embaladas e prontas para o comércio. Os envolvidos receberam voz de prisão/apreensão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia com o material recolhido.

por Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

