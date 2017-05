PM prende/apreende suspeitos de assaltos na cidade

Nessa segunda-feira, dia 29 de maio, durante diligências para localizar e identificar os suspeitos do roubo à mão armada a um estabelecimento comercial do município de Abaeté, a guarnição verificou a presença de um veículo Fiat/Palio suspeito nas proximidades do comércio, através do circuito de câmeras da vizinhança.

Segundo informações, o veículo seria de propriedade de D.S.P., 29 anos. Após rastreamento, os militares localizaram o suspeito, que confirmou que o automóvel era o de sua propriedade e que, na ocasião, havia dado carona a um adolescente.

Em ato contínuo, a equipe policial logrou êxito na apreensão do menor que, em conluio com o indivíduo G.M.B., estaria envolvido em diversos roubos à mão armada. Posteriormente, G.M.B., que possui um mandado de prisão em seu desfavor, foi localizado no centro da cidade. Os envolvidos receberam voz de prisão/apreensão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

FURTO/LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Às 10h30 do dia 28/05/2017, a PM compareceu à Rua Jader Moura, centro de Abaeté, onde o solicitante F. S. L. relatou que, ao chegar na residência de seu pai, verificou que indivíduos subtraíram duas televisões e um veículo Toyota/ Corolla.

Durante o registro da ocorrência, a vítima acionou o dispositivo de rastreamento do veículo, que estava na Rua Benjamim Constant, Bairro Fonte Grande, em Contagem/MG. O veículo foi localizado e recuperado.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

