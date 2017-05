PM prende suspeito de roubo a postos de combustíveis

Na manhã de terça-feira, 23 de maio, um homem de 67 anos teve sua residência arrombada, no Cedro do Abaeté, de onde foram furtados vários remédios, 100 reais em dinheiro, um revólver calibre 22 e 23 cartuchos intactos.

Os menores W.V.A e M.B.S foram apreendidos pela Polícia Militar e relataram que A.B.A., vulgo “Quinzinho”, 29 anos, também havia participado do furto, juntamente com os mesmos.

“Quinzinho”, que é suspeito da autoria dos últimos crimes violentos na cidade, principalmente roubos a postos de combustíveis, foi localizado nesta quarta-feira, 24 de maio, na Avenida Joaquina de Pompéu, observando um depósito de gás, em atitude suspeita.

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em flagrante delito, pela participação no furto qualificado em Cedro do Abaeté, para as demais providências legais.

Segundo a PM, o autor é contumaz na prática de crimes, possui várias passagens pela polícia (homicídio, furto, roubo a mão armada, receptação dentre outras) e saiu recentemente da prisão.

Informações: 141ª Cia de PM

