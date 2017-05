Educação Ambiental na E. E. Barão do Indaiá

Uma exposição dos trabalhos dos alunos da Educação Integral da E. E. Barão do Indaiá, com distribuição de sementes de girassol, marcou o encerramento de mais uma etapa do Projeto “Verde que te quero Vida”, nesta terça-feira, 23 de maio.

Segundo a diretora Flaviane de Oliveira Campos, o movimento teve início dia 05 de março, com a quebra da área cimentada e o plantio de várias mudas de árvores no pátio e jardim da escola, em parceria com o projeto “Abaeté, Ação e Cidadania”, coordenado por Zezinho Profeta e Carlos França.

Com o início da educação em tempo integral, dia 08 de março, as professoras e os 150 alunos do 1º ao 5º ano abraçaram a ideia e começaram a desenvolver diferentes projetos em cada turma. “Uns levaram para o lado da reciclagem, outros para o plantio, outros para cuidar do planeta, outros para o lado artístico, de fazer trabalhos aproveitando folhas caídas do chão. Estão todos muito motivados, cuidando mesmo das mudas plantadas, com um respeito muito grande pela natureza”, comemora a diretora.

Com a distribuição de sementes de girassol, a intenção é que os estudantes também levem para suas casas a ideia de plantar e cuidar do meio ambiente. “A nossa escola está lançando a semente. Estamos fazendo a nossa parte. Não demora muito, vamos colher os frutos”, acredita.

Fotos Marly Tavares

