Novas Prisões por Tráfico de Drogas

Às 08 horas do dia 20 de maio, a PM recebeu a denúncia anônima de que um indivíduo e uma adolescente, residentes no Bairro São Pedro, iriam buscar drogas no Beco dos Cabritos. Durante rastreamento, os militares localizaram os suspeitos e, durante busca pessoal, apreenderam um aparelho de telefone celular e oito pedras de crack. A adolescente relatou que adquiriu os entorpecentes com a suspeita M.A.R.R., 20 anos, por R$ 39,00.

A guarnição deslocou-se à residência da suspeita que, ao notar a presença policial, arremessou ao solo um tablete de maconha. Após buscas no imóvel, os policiais localizaram outro tablete de maconha, duas pedras grandes de crack, três aparelhos de telefone celular, R$219,50 em dinheiro, uma faca, uma lâmina de gilete, uma tesoura e um rolo de plástico filme, geralmente utilizado para embalar drogas. No local, também foi identificado o suspeito M.M.M.N., 22 anos.

Os envolvidos receberam voz de prisão/apreensão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia com os materiais recolhidos.

FURTO/LOCALIZAÇÃO DE MOTOCICLETA

Às 23h05 do dia 20/05/2017, a PM compareceu à Rua Coronel Antônio Norberto, Bairro dos Nerys, onde o solicitante M. P. S. C., 24 anos, relatou que sua motocicleta HONDA CG TITAN 150 teriam sido furtada.

Durante rastreamento, os militares visualizaram o veículo ocupado por dois indivíduos que, após evadirem sentido ao Morro da Coruja, abandonaram a motocicleta às margens de uma estrada vicinal e embrenharam em um matagal. O veículo foi rebocado para o pátio credenciado.

