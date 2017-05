Na manhã desta quinta-feira, 18 de maio, a E. E. “Dr. Edgardo da Cunha Pereira” participou do Projeto “Verde que te Quero Vida”, através de sua diretoria e alunos. Foram plantadas diversas mudas frutíferas (amora, acerola, romã, goiaba etc) e ornamentais (ipê branco, flamboyant, quaresmeira, mini-ipê amarelo etc).

Houve mobilização dos alunos que, empolgados e incentivados pelo engenheiro Amarildo do IEF de Pompéu, Zezinho Profeta, Dr. Cardoso e esposa Ebe, além do repórter Carlos França da TVI, fizeram do plantio um ambiente descontraído, mas consciente da importância do projeto para, não só enfeitar a parte interna da escola, como para melhorar sua qualidade de vida.

Parabéns a todos que se envolveram no projeto que foi divulgado ao vivo pela Rádio Liderança FM através do repórter Ítalo.

Texto e Fotos: Marly Tavares

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MUDAS NA PRAÇA DR. CANUTO

Dando sequência às atividades do dia, na praça Dr. Canuto, crianças das escolas “Barão do Indaiá” e “Irmã Maria de Lourdes” participaram de uma palestra e distribuíram diversas mudas de árvores frutíferas gratuitamente para a população.



Na avaliação do professor de Ciências, Marlon José de Oliveira, da E. M. ‘Irmã Maria de Lourdes’, “é exatamente com as crianças que temos de começar a desenvolver essa nova consciência que, aliás, Abaeté está precisando muito”. A professora Raquel da Educação Integral da E. E. ‘Barão do Indaiá’ destaca que “a escola está envolvida, já fizemos plantação e, para nós, é um prazer participar e prestigiar esse momento”.

Fotos: Marly Tavares

