Participe da Semana do Serviço Social na UEMG-Abaeté

Confira a programação da Semana do Serviço Social da UEMG-Abaeté:

17/05 – 19:00 – Quarta-feira – Palestra de abertura

A prática cotidiana do Assistente Social: Experiência no CRAS e CREAS

Luciane A. Pereira – Assistente Social coordenadora do CRAS – Abaeté/MG

Leonardo A. Silva – Assistente Social coordenador do CREAS – Abaeté/MG

18/05 – 19:00 – Quinta-feira – Palestra: O Socialismo em Cuba

Dr. Levis Raul Navarro Quintero

19/05 – 19:00 – Palestra: Previdência Social – Benefícios Sociais

Elza de Almeida Pereira Barbosa – Assistente Social do INSS – Especialista em Segurança do trabalho

Marcos Alexandre Campos – Administrador, gerente da agência da Previdência Social de Bom Despacho

Local: Escola Estadual Dr. Edgardo da Cunha Pereira

Encerramento Cultural: 22:30

Show – Música ao vivo – Pop Rock e MPB

Point Universitário (em frente à UEMG – Abaeté)

