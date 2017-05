Polícia Militar apreende plantação de maconha

Às 10h30 do dia 15 de Maio de 2017, durante policiamento na área central do município de Abaeté, um denunciante anônimo informou aos policiais militares que, no dia anterior, transitava pela mata situada no final da Avenida Simão da Cunha, quando visualizou um balde com algumas plantas, aparentemente de maconha.

Diante das informações, a guarnição deslocou-se ao local, onde, após intensas buscas, localizou quatro pés do entorpecente.

Face ao exposto, a equipe policial apreendeu e entregou a plantação na Delegacia de Polícia Civil.

por Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

