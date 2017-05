Que nossos relacionamentos sejam iluminados!

Honrar pai e mãe é mais que cumprir um mandamento bíblico. É uma condição para que tenhamos uma vida com mais harmonia e prosperidade em todos os níveis: emocional, afetivo, profissional, físico, financeiro, social, espiritual. “Nossos pais nos deram a vida, o presente mais valioso que podíamos receber, e é fundamental cultivar por eles os sentimentos de amor, reverência, gratidão, independente da distância, se estão vivos ou mortos. Quando aceitamos e integramos os pais, exatamente como eles são, aceitamos e integramos a vida. E é na própria vida que encontramos tudo o que precisamos”.

A orientação é da psicóloga Sandra Ferreira (na foto com o filho Vítor), a partir do que tem vivenciado nas Constelações Familiares, uma metodologia sistêmica desenvolvida pelo ex-sacerdote e psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, para remover bloqueios do fluxo amoroso do sistema familiar, promovendo bem-estar, libertação e força em nossas vidas.

“Bert Hellinger criou essa metodologia ao observar que o que atuava em uma família se repetia em até oito gerações, sejam casos de suicídio, homicídio, vícios, acidentes, depressões, doenças, separações, questões financeiras… No trabalho de Constelação, abrimos o campo fenomenológico daquela família, onde o que atua nela se manifesta ali. Ao quebrar essa corrente energética, ocorre uma liberação desse vínculo, uma cura profunda, cura de alma”, explica Sandra, que há alguns anos desenvolve esse trabalho em Abaeté e região.

Em comemoração ao Dia das Mães, ela compartilha algumas orientações a partir dessa experiência e dos ensinamentos de Bert Hellinger:

Maternidade & Conflitos:

“Nesse momento, percebemos que a família está muito doente. Nos processos seletivos, tenho encontrado pessoas de 18 a 28 anos, a maioria de pais separados, com uma dor e um vazio profundo. E a Constelação mostra que, para ter uma vida profissional saudável, a pessoa precisa ter um bom relacionamento com a mãe. A ligação da maternidade com a vida da pessoa é muito forte.

Ser mãe é muito mais profundo que colocar um filho no mundo. A mulher é o guia da família e, quando ela não exerce esse papel de forma sábia, toda a família desmorona. Hoje é como se fosse muito confuso para muitas mulheres conciliar os papeis de mãe, esposa, dona de casa, profissional… E se a mulher não assume o papel dela, o conflito se instala, porque a ordem fica invertida”.

Ordens do Amor

“Quem vem primeiro vem primeiro. Na hierarquia familiar, o pai e a mãe estão sempre acima do filho, não importa se ele estudou mais, se está melhor financeiramente, nem se o pai é um viciado, se a mãe está desequilibrada. O filho deve sempre honrá-los e agradecer pela vida, o maior presente que o ser humano pode receber.

Os filhos nunca têm o direito de julgar os pais como certos ou errados. Na visão sistêmica, os filhos são sempre pequenos e os pais são grandes. Quando julgam, os filhos ocupam o lugar de grandes, um lugar que não é o deles, adoecendo o sistema.

Aquele filho que se acha superior aos pais, que não tem a humildade para se sentir pequeno perante eles, que não consegue honrar aquilo que é mais sagrado, vive um conflito profundo dentro de si, mesmo que tenha uma boa profissão, dinheiro, sucesso profissional.

Então, os pais vêm sempre em primeiro lugar e o irmão mais velho está acima do que veio depois. Quando essa ordem não é respeitada, é como se fosse quebrada uma lei maior, algo muito subjetivo fica destruído. Mas quando esse respeito se instala, a paz volta à família”.

A Importância da inclusão de todos os membros

“A Constelação nos mostra que, quando uma pessoa é excluída da família, seja por aborto espontâneo ou provocado, morte ou outra questão, há conflitos.

A ligação mais profunda é entre irmãos. Muitas vezes, atendemos jovens em depressão porque a mãe teve um aborto e escondeu isso dos outros filhos. Quando vamos constelar, vemos que a alma daquela pessoa está sentindo falta do irmão que não foi incluído naquela família. Daí a importância de nós, mulheres, principalmente, incluir todos na família”.

Pessoas problemáticas & cura familiar

“Deus é tão justo e generoso que toda família tem uma pessoa que é diferente, que é problemática, ou sai de alguma forma da loucura do sistema familiar. É uma forma de chamar a família para rever conceitos e atitudes. Poderíamos perceber isso pelo amor, mas a maioria espera a dor chegar na família pra promover mudanças. Se fizermos um estudo, aquele que chama atenção, seja na droga, no álcool, na doença, seja por querer uma vida diferente daquela família, esse ser arrasta a família para uma mudança, para uma nova consciência.”

Nova Família

“Hoje, é muito comum pais separados, com filhos, constituindo novas famílias. Ao se casar com alguém que já tenha um filho, a pessoa precisa incluí-lo como seu próprio filho. Quando isso não acontece, esse novo sistema já começa desequilibrado, em conflito. Quando os filhos dos relacionamentos anteriores são incluídos, a harmonia se instala”.

Ex-relacionamentos

“A Constelação ensina que é fundamental honrar e ter uma gratidão profunda pelos ex-relacionamentos. Quando você reverencia um ex com gratidão e deixa essa pessoa seguir com amor, você se libera e segue em paz, como se cortasse o vínculo. Só assim é possível começar um novo relacionamento.

É importante honrar com gratidão também os ex-relacionamentos do seu parceiro ou parceira. Quando a pessoa fica presa em ciúmes, faz com que sua relação esteja sempre envolvida com a relação anterior.”

Filhos adotivos

“A adoção é muito complexa, porque o filho é sempre ligado à família biológica. Às vezes, as pessoas dizem: ‘se não tiver filho, vou lá e adoto’, como se buscassem uma mercadoria, mas não é simples assim. Quando se faz isso, geralmente o filho adotado terá problemas com quem o adotou.

Os pais que adotam precisam cultivar uma gratidão e uma reverência profunda pelos pais biológicos daquela criança, como se, naquele momento, também recebessem tudo o que receberam na vida dos próprios pais, recebendo a vida de um filho que não foi gerado por eles. É um processo de muita profundidade, de muito respeito, de muita reverência e de muita gratidão. Senão, tem conflitos.”

Convite

“Deixo um convite para que todos busquem conhecer uma constelação, um processo tão sutil e tão profundo que fica difícil traduzir em palavras. Em cada constelação, vemos pessoas sendo curadas, libertadas.

Às vezes, é tão profundo que a cidade toda é beneficiada. Quando você faz a constelação, na verdade está libertando várias gerações anteriores.

Há uma libertação de alma, de espaço, de família. Eu me sinto abençoada e emocionada, porque Deus me deu um grande presente. Quando fiz a formação, não imaginava que seria um nível tão profundo, tão libertador.”

Matéria publicada na edição de Maio 2017 do Nosso Jornal

Texto: Christiane Rbeiro

Fotos: Christiane Ribeiro (Sandra e filho) e Internet (ilustrações e frases Bert Hellinger)

