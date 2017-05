Um curso de vanguarda em Abaeté

E se você conhecesse e praticasse uma técnica simples e potente que lhe permitiria “deletar” crenças, traumas, bloqueios, limitações que impedem seu crescimento, abrindo espaço para novas possibilidades em sua vida, com facilidade, rapidez e leveza?

Dia 11 de junho, de 9 às 18 horas, será realizado em Abaeté o curso de Barras de Access, uma ferramenta desenvolvida há quase 30 anos nos Estados Unidos por Gary Douglas e disseminada por todo o mundo.



Segundo a facilitadora Fernanda Menezes, podemos imaginar a nossa cabeça como um grande disco rígido, igual do computador, que acumula informações ao longo da vida. As Barras são 32 pontos de acesso à consciência que, quando estimulados com toques suaves, promovem uma limpeza dos bloqueios, traumas e outros “vírus”, como se houvesse uma tecla de “delete”, ou um processo de “formatação do computador”.

De acordo com ela, nos seus atendimentos, “as pessoas relatam que é como se elas fossem felizes de novo, mais leves, mais tranquilas, como se não tivessem mais aquele peso no dia a dia, no trânsito, com a família, o trabalho, o estudo. Relatam casos de curas para depressão, ansiedade, câncer, problemas mentais, insônia, melhoras nos estudos, no financeiro. Você começa a ser mais você e a criar a sua vida da forma como quer”.



“O propósito do Access é empoderar as pessoas com o que elas sabem, com o

que elas são. Nos meus cursos, já tive engenheiros, médicos, terapeutas, fisioterapeutas, donas de casa, crianças, qualquer pessoa pode fazer. E em cada curso que facilito, vejo uma transformação incrível na vida das pessoas e também na energia do ambiente. Com certeza, esse curso promoverá uma grande transformação em Abaeté”, acredita Fernanda, que acaba de voltar de mais um aprofundamento que fez no mês de abril, em Nova York.

Maiores informações com Christiane Ribeiro (37) 3541-4381 / 9 9929-3967 (vivo / whatsapp) / 9 9131-5050 (tim) e Simone Alves (37) 9 9802-2261 (vivo / whatsapp).

