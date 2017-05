10 pessoas presas em Operação da Polícia Civil

Com a participação de 33 policiais civis, divididos em nove equipes e dez viaturas, as Delegacias de Polícia Civil das Comarcas de Abaeté e Dores do Indaiá cumpriram, nesta quinta-feira, 11 de maio, 11 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão. Os mandados foram deferidos pela Justiça, após dois meses de investigação, para o combate ao tráfico de drogas nos dois municípios.

Durante a Operação denominada 176, foram presas 10 pessoas, sendo lavrados dois Autos de Prisão em Flagrante Delito. Sete dessas pessoas são de Abaeté, sendo cinco presas por mandatos de prisão preventiva e duas em decorrência de mandados de busca e apreensão. Os outros três presos são de Dores do Indaiá.

Os policiais apreenderam aproximadamente 60 papelotes de cocaína, certa quantidade de maconha, dinheiro e celulares.

Todos os presos foram encaminhados ao Presídio de Dores do Indaiá, ficando à disposição da Justiça.

Fotos e Informações: Delegacias de Polícia Civil de Dores do Indaiá e Abaeté

