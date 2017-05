Veículo produto de roubo recuperado

Às 21h39 do dia 08 de Maio, durante patrulhamento, policiais militares visualizaram um veículo Ford Fiesta, sem a placa dianteira de identificação, em um Posto de Combustíveis.

Durante consulta da placa traseira, a guarnição constatou que o automóvel fora roubado no dia 28/04/2017, em Belo Horizonte.

O proprietário do lava-jato do posto relatou que um indivíduo deixou o veículo no local para ser lavado e que não imaginava que o carro era roubado.

Os militares realizaram contato na Delegacia de Polícia e foram informados que a perícia não iria comparecer. Portanto, o veículo foi removido para o pátio credenciado.

por Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

