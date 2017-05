Galpão lança um grande projeto cultural em Abaeté

Na tarde desta sexta-feira, 05 de maio, na Câmara Municipal de Abaeté, foi aberto oficialmente um mega projeto cultural que o Galpão Cine Horto (de Belo Horizonte) desenvolverá na região este ano, em parceria com a ArcelorMittal Bioflorestas, com oficina de formação teatral, apresentação de espetáculo e capacitação para professores. E o melhor: todas as ações são gratuitas, realizadas através do Ministério da Cultura e Governo de Minas.

Um dos destaques será a oficina “O Exercício do Ator”, voltada para todos os interessados em teatro, a partir de 14 anos. Serão aulas e palestras nas áreas de Dramaturgia, Cenografia, Figurino, Voz, Teatro de rua e Teatro para Educadores. O objetivo das atividades é pesquisar, investigar e aprofundar conhecimentos na área teatral, com a finalidade de orientar o indivíduo para o trabalho coletivo. Ao final da oficina, está prevista uma mostra de resultados com apresentação dos exercícios cênicos desenvolvidos.

As inscrições para a oficina “O Exercício do Ator” já estão abertas e podem ser feitas até o dia 22 de maio, na Biblioteca Pública de Abaeté. Serão oferecidas 25 vagas. A oficina será realizada em Abaeté e Bom Despacho, entre os meses de maio e setembro.

Já o Programa de Ações Formativas em Teatro (PAFT) será destinado a professores das redes pública e privada, de qualquer área de conhecimento, e propõe um processo de reflexão sobre o teatro enquanto prática educativa dos docentes. Uma busca por caminhos e possibilidades, para que o educador possa mediar uma proposta em que o acesso simbólico ao teatro seja instigado no aluno, utilizando jogos, rodas de conversa e propostas diversas que visem o despertar para esse universo. As atividades acontecerão nos dias 01 e 02 de junho e as inscrições poderão ser feitas na Secretaria de Educação, de 15 a 27 de maio, pelo telefone 37 3541-5426 ou pelo e-mail educacaoabaete@gmail.com

Haverá, ainda, a apresentação do espetáculo “Manga, Mangueira, Meu Pé de Brincadeira”, no sábado, 03 de junho, às 16 horas, na Praça da Matriz. O espetáculo conta a história de uma menina e de um macaco, moradores de uma árvore, e de um menino da cidade, que precisa levar dinheiro e comida para casa. O público irá se divertir com as músicas e brincadeiras dos três personagens que, ao longo da história, revelam seus sonhos, medos e fantasias.

Maiores informações no site www.galpaocinehorto.com.br ou com os mobilizadores culturais Hudson Resende (37 98821-5984 / 99911-6196) e Henrique Silva (99962-0074 / 98833-6031)

Comentários