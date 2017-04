PM prende golpista no centro de Abaeté

Na madrugada desta sexta-feira, 28 de Abril de 2017, a vítima V.M.S. compareceu à sede da 141ª Cia, em Abaeté, onde relatou que recebeu a ligação de um número privado, na qual o interlocutor ofereceu a venda de um aparelho telefônico por R$ 650,00, sendo que a transação seria realizada na Praça da Telemig. Então, a vítima deslocou-se ao local combinado, onde visualizou um indivíduo, o qual identificou-se como o provável vendedor, porém não informou seu nome.

Em seguida, o suspeito sacou de uma arma de fogo, anunciou o assalto e roubou R$ 650,00 em dinheiro. Após o crime, o indivíduo evadiu a pé pela Rua Princesa Isabel, sentido ao Bairro São João. A vítima relatou ainda que acompanhou visualmente o trajeto do envolvido e notou que o indivíduo T.L.S. seguiu atrás do suspeito.

A guarnição mostrou fotos de alguns indivíduos contumazes na prática criminal à vítima, que reconheceu o segundo envolvido. Então, a equipe deslocou-se à residência do suspeito, onde localizou R$ 45,25 e dois aparelhos celulares de procedência duvidosa. Durante parlamentação, o envolvido relatou que não teve nada a ver com o fato e que o autor do roubo seria o indivíduo W.

Novamente, através de uma rede social, a vítima reconheceu prontamente o suspeito. Diante dos fatos, T.L.S. foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia com o material localizado.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

