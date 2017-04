Abaeté na greve contra as reformas trabalhistas

Nesta sexta-feira, 28 de abril, todas as escolas estaduais e municipais de Abaeté e os funcionários do Serviço Único de Assistência Social (SUAS) aderiram à greve nacional em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência lançadas pelo Governo de Michel Temer, que tramitam no Congresso Nacional.

Na última quarta-feira, 26, sem nenhum debate com a sociedade, a Câmara aprovou a maior mudança na legislação trabalhista brasileira desde a criação da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho), em 1943. O projeto segue agora para o Senado.

Educadores, estudantes, alunos e profissionais do Serviço Social e cidadãos em geral promoveram uma caminhada pelas ruas centrais da cidade, com apoio da Prefeitura Municipal e do deputado estadual Ricardo Faria, que cedeu um mini trio elétrico para acompanhar a manifestação. Confira os depoimentos de alguns manifestantes:

Ângela dos Santos Oliveira, secretária municipal de Ação e Assistência Social:

“Eu acho que a participação deveria ser de toda a comunidade, mas nós, enquanto categoria de assistente social, um profissional de luta, não teríamos como ficar fora. A paralisação do nosso setor, de todos os funcionários do SUAS de Abaeté, teve o apoio do prefeito municipal. E esperamos que contribua na luta contra esse desmonte de direitos, contra a reforma da previdência e uma série de retrocessos que ela traz nos direitos da mulher, de todos os cidadãos e, principalmente, dos trabalhadores. Todos perdem com essa reforma, principalmente a classe social que é nosso perfil de trabalho, que são os mais vulneráveis. A nossa luta é pelos trabalhadores, e chamamos toda a população para participar. A paralisação não é motivo pra não trabalhar, é pela garantia de direitos dos trabalhadores”.

Geusa Elizabete Sales Xavier, professora da E. E. Dr. Edgardo da Cunha Pereira, uma das coordenadoras do movimento

“Eu acho que sou líder-nata e sinto uma emoção enorme em poder lutar pelos nossos jovens, porque, na verdade, eu já não entro nessas reformas, elas não me afetam porque já tenho 50 anos. Então, essa luta é pela minha filha e por todos os meus alunos.

Sinto que preciso fazer isso por eles. Hoje, além de ensinar Português, Matemática e outras disciplinas, nós, professores, estamos ensinando aos nossos alunos a lutar por seus direitos e a exercer a cidadania.”

Maria Luzia Valadares , educadora aposentada

“Participo de todos os movimentos que são da educação e também desse movimento contra a reforma da previdência, porque toda a população vai ser atingida. Não posso pensar só em mim, que já estou aposentada, que não vou perder com essa reforma, mas eu tenho que pensar nos jovens que estão aí, nos meus familiares.

O sentimento de participar disso tudo é como se eu estivesse lutando por mim. Eu luto por um ideal, por uma país melhor, por uma democracia, porque hoje, infelizmente, não vivemos mais numa democracia. Estamos numa escravidão velada e, se nós não lutarmos, vai piorar. Um exemplo é essa terceirização. Um funcionário da Copasa, por exemplo, ganha R$ 1.200 de ticket como complemento salarial. Já um terceirizado que entrou pra Copasa agora ganha apenas R$1.300 de salário – sem direito a ticket, plano de saúde. Nós temos que lutar contra tudo isso.”

Luisa Maia Arruda, aluna curso Serviço Social da Uemg/Abaeté

“É muito bom participar desse movimento, sentir que estamos fazendo alguma coisa para defender os direitos dos trabalhadores mesmo, dos usuários do Cras, do Creas.”

Fotos Christiane Ribeiro e Marly Tavares

