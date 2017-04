Novo tremor de terra em Abaeté?

Na noite de 14 de abril, quinta-feira da Semana Santa, a costureira Adelma Antônia da Costa acordou assustada, por volta de 22:30 horas, ouvindo barulhos como que de tiros dentro da sua casa, na Rua Tenente Ezequiel, no Bairro Simão da Cunha.

Chegou pé ante pé até a sala, imaginando que alguém estava atirando contra a porta de vidro. “Quando cheguei lá, o sofá e a cadeira estavam balançando sozinhos e o piso estava arrebitado, quebrado. Esses estalos duraram cerca de 10 minutos. Fiquei com medo demais. No dia seguinte, vi que as paredes da sala estavam bastante trincadas”, conta.

Nenhum dos seus vizinhos próximos observou fatos semelhantes em suas casas. Adelma e o marido moram próximos à lagoa de depósito de esgoto e quase na esquina da Rua Dr. Antônio Amador, onde existe um problema sério na rede.

Dia 26 de outubro do ano passado, vários moradores de Abaeté viveram momentos de apreensão, quando ouviram e sentiram um estrondo parecido com um trovão ou a explosão de uma bomba, seguido de um tremor de terra.

Segundo um levantamento feito pelo Nucleo de Estudos Sismológicos (NES) da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Minas Gerais foi o estado brasileiro com maior número de abalos sísmicos em 2016. Foram 88 tremores de terra ocorridos em todas as regiões mineiras durante o ano, sendo o maior deles, de 3,7 graus na Escala Richter, registrado em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 2 de maio.

A pesquisa da Unimontes apresenta um histórico de todos os abalos sísmicos em Minas desde que os fenômenos começaram a ser registrados oficialmente no Brasil, em janeiro de 1824. Em 193 anos, foram registrados 738 tremores no estado, nove deles acima de 4 graus na Escala Richter, magnitude que pode causar algum tipo de dano.

