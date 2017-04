Futebol em alta na região

O Clube Independentes de Abaeté (CIA) goleou o Ipiranga de Estrela do Indaiá por 5 X 0 na categoria Júnior e por 6 X 0 na principal, na abertura do 1º Campeonato Regional do Alto São Francisco. A partida do Grupo 1 foi realizada no último sábado, 22 de abril, no Campo do CIA.

32 equipes de 10 cidades da região disputam o Campeonato, divididas em quatro grupos, nas categorias júnior e principal. O torneio é promovido pela Prefeitura Municipal de Abaeté, Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e turismo (Selt) e Ministério do Esporte, que liberou uma verba no valor de R$ 256 mil, através do Secretário Nacional de Esportes, Gustavo Perrela.

Em outros jogos realizados no sábado, em Martinho Campos, o União derrotou o Kosmos de Ibitira por 4 X 1 na categoria júnior e por 3 X 2 na principal. Esses times são do Grupo 3.

E na rodada de domingo, 23 de abril, o São José (de Abaeté) venceu o time de Cedro de Abaeté por 5 X 1 na categoria principal e perdeu entre os juniores por 3 X 1. A partida, pelo Grupo 4, foi disputada em Abaeté.

Na cidade de Morada Nova, no grupo 2, o União venceu o Social por 5 X 1 na categoria principal e por 2 X 1 na categoria júnior, pelo grupo 2.

Também participam do Campeonato, com jogos no próximo final de semana, o Cristalino (de Pompéu) X Recreativo (de Bom Despacho), Paineiras X Biquinhas, Dorense (de Dores do Indaiá) X Abadia (de Martinho Campos), Avaí (de Pompéu) X Tupi (de Bom Despacho).

As finais estão previstas para os dias 17 e 18 de junho.

“É um campeonato que, com certeza, vai ficar na história, pois estamos alavancando o esporte de Abaeté e toda região”, acredita o secretário municipal de Esporte, Robson Maia, agradecendo o apoio e a participação de todos.

