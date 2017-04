PM prende suspeito de estelionato

Às 13h40 do dia 19 de abril, militares compareceram em um estabelecimento comercial, em Abaeté, onde a proprietária relatou que, no dia anterior, um indivíduo de 30 anos esteve em sua loja, comprou duas bermudas e uma blusa, pagou a conta com um cheque no valor de R$ 300 e recebeu o troco R$ 150 em dinheiro.

No dia seguinte, a solicitante foi ao banco Itaú para trocar o cheque e foi informada pelo atendente que o mesmo não tinha validade, pois a conta já havia sido encerrada há algum tempo. Neste momento, a requerente percebeu que havia sido vítima de um golpe.

Durante rastreamento, o suspeito foi localizado em um bar, trajando uma das bermudas e a blusa adquiridas na loja. Após busca pessoal, a guarnição localizou R$ 150 em dinheiro, troco recebido no estabelecimento. A outra bermuda foi encontrada na residência do indivíduo, que foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

Comentários