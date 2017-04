Quem pode ajudar o jovem Stanley?

Diariamente, o jovem abaeteense Stanley Maxsuel Alves Melgaço, de 18 anos, que sofre de uma doença rara chamada “Mucopolissacaridose”, ou MPS, precisa fazer uso de um medicamento caro, importado dos Estados Unidos e adquirido através do Governo Federal.

O problema é que, há quase dois meses, ele não tem acesso ao remédio, o que já está lhe causando alguns problemas. “Quase todo dia, estou indo ao Pronto Socorro com enjôo, vômito, dor de cabeça, gripe fácil, porque a falta desse medicamento abaixa a imunidade. Estou tomando dois dramins por dia por conta do enjôo”, explica. “O remédio é doado pelo governo e é muito caro, a gente não tem condições de comprar. Estou querendo meu direito, não estou pegando o direito de ninguém. Quero divulgar pra ver se mobiliza, compartilhar nas redes sociais, porque o medicamento não é brincadeira, a doença não é brincadeira”, avisa.

Um pouco sobre a doença

A Mucopolissacaridose é uma doença metabólica hereditária, ou seja, a pessoa nasce com falta ou diminuição de algumas substâncias encontradas no organismo, as enzimas que digerem os glicosaminoglicanos (GAG).

Existem 6 tipos de MPS e, segundo a Associação Paulista de Mucopolissacaridoses, há registro de que, aproximadamente, 600 pessoas sofram de MPS no Brasil. As autoridades afirmam que, para que os medicamentos entrem para a lista do SUS, é preciso que haja 2 mil portadores. Também segundo informações da matéria, o tratamento custa de 50 a 100 mil reais e, para receber os remédios e a devida assistência, é preciso entrar com uma ação judicial, cuja espera pode demorar anos. Enquanto isso, a doença se alastra e os pacientes sofrem com a ausência do medicamento. (clique e veja a matéria na íntegra)

Durante 8 anos, Stanley tinha que ir até a cidade de Moema para ser medicado. “Esse ano, consegui, perante a lei, tomar em Abaeté mesmo. Sou só eu que tenho essa doença aqui”, conta. “Não estou pedindo ajuda na Prefeitura porque não adianta, não é com eles, isso é com os ‘chefões’ lá em cima. Em relação a carro, outros remédios, estão arrumando tudo pra mim”, explica.

Stanley destaca que a doença é tão rara que muitos sequer ouviram falar. “Tem médico aqui em Abaeté que nem conhece. Uma vez, até falaram com minha mãe que ela estava louca, que não existia essa doença. Mas ela é muito grave. Se algum advogado interessar, estou precisando para entrar com um processo contra o governo, mas não estou tendo condições, vivo com um salário só”, finaliza o aluno da Apae Abaeté, agradecendo a ajuda de todos na cidade.

