Fé e emoção na chegada de Nossa Senhora

Emoção, alegria, fervor, fogos, aplausos, gratidão e esperanças em graças a serem alcançadas. Sentimentos variados e cheios de fé, ao receber a imagem da Senhora Peregrina que veio nos visitar.

Sua chegada ao trevo do Machadinho foi marcada por aplausos e fogos, sinalizando a sua entrada em chão abaeteense, fazendo com que nos sentíssemos ainda mais abençoados pela graça de tê-la conosco.

Monsenhor Olavo a recebeu e carregou durante todo o tempo, elevando-a ainda mais para ser vista e aplaudida por todos em seu trajeto.

A pequena imagem irradiou mensagem de paz, de esperança, de simplicidade e de fé por onde passou.

Todos que puderam estar junto ou admirá-la têm a certeza de que seus pedidos e graças serão ouvidos.

É a imagem poderosa da Padroeira do Brasil, é a Mãe que se faz presente a seus filhos muito amados e que nos dá a certeza de proteção no seu manto abençoado.

Teremos agora dias de bênçãos e alegrias junto a Nossa Senhora, que irá visitar todas as comunidades católicas da cidade, além de instituições e locais representativos para a sua presença e sua bênção.

Que nos traga paz, amor, solidariedade e confraternização entre todos. Amém.

O texto acima, de Marly Tavares, retrata toda a sua emoção, ao registrar e participar, bem de perto, da recepção à Nossa Senhora. A carreata seguiu até a Igreja Nossa Senhora Aparecida, onde a imagem foi recebida com muito fervor pelos fiéis.

Confira outros depoimentos:

MARIA RITA DE SOUSA:

“Nós fomos buscá-la em carreata, acompanhamos até a capela de Nossa Senhora Aparecida, e a emoção é indescritível, porque ela é uma mãe muito querida que a gente guarda com muito carinho em nosso coração. Hoje foi mais uma bênção que Deus deu para nós de receber sua mãe em nossa cidade e nas comunidades que ela irá visitar. A gente fica muito feliz em fazer nossos pedidos e agradece a Deus por essa graça e essa bênção tão maravilhosa”.

SELMA AMELIA DA SILVA:

“É indescritível, a gente não sabe como descrever a emoção, só sei que eu me desabei. Acredito que naquele momento em que a recebemos, já ocorreram milagres. Antes dela vir, eu disse que no dia que ela chegasse eu iria receber uma graça muito grande, e a minha graça começou naquele momento. Só de falar estou emocionada, engasgada. Hoje é aniversário de meu filho, e eu gostaria tanto que ele estivesse presenciado, recebido ela. Não foi possível, mas ela sabe, ela entende por que que ele não compareceu. Eu agradeço demais, são mil bênçãos que ela irá derramar sobre mim e minha família, porque ela sabe o que eu pedi e vai me abençoar com essa graça”.

INÊS MARTA GABRIEL:

“A emoção que sentimos é uma coisa que não dá para explicar, fora de série. A carreata apresentou muita gente, as pessoas com muita fé. Uma coisa da qual eu não esperava tanto, com tanta emoção como foi. A chegada dela na igreja foi linda e as pessoas com uma fé incomparável para recebê-la. O coral fez com que todos cantassem e participassem. Emocionante, não tenho nem palavras”.

MARIA DO ANIBAL:

“Pra falar a verdade, não tem palavras, porque a gente emociona muito, tem muita fé, acredita, pede, agradece, e a emoção é única. É uma coisa linda, linda que a gente não tem como explicar, não sabe explicar. Só sei que é uma sensação maravilhosa. A carreata foi linda, perfeita, maravilhosa, sem a gente conseguir contar quantos carros, os cavaleiros, as motos. Temos que agradecer imensamente ao Haroldo, que Deus dê a ele muita paz, muita saúde, porque é uma pessoa de coração lindo, que sabe a hora certa de falar, de parar… Ao passar pelo velório ele pediu silêncio e rezou pela família em sinal de sentimento. Foi tudo maravilhoso”.

REGINA AUGUSTA BRAGA, Comunidade São Judas Tadeu:

“Estava trabalhando e não pude acompanhar a chegada de Nossa Senhora a Abaeté. Mas só de ouvir o som da carreata de longe, eu já fiquei emocionada, me arrepiei toda, comecei a chorar. É muita emoção. Muita, muita, muita! Todo ano, a gente vai a Aparecida do Norte. No ano passado, fomos 28 pessoas da família. Este ano, vamos novamente. E é uma honra muito grande que a gente tem agora de receber essa visita. Uma alegria, uma emoção indescritível, algo que eu nunca imaginava. Ela vindo aqui só fortalece a fé”.

Fotos Marly Tavares

