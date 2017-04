Tráfico de drogas

Na manhã do último sábado, dia 15 de abril, a PM recebeu a denúncia anônima de que dois indivíduos iriam para a saída da cidade de Abaeté comercializar drogas.

De imediato, a guarnição deslocou-se ao local e, durante patrulhamento, localizou um indivíduo e um adolescente transitando pela Avenida Maria das Dores. Procedida a abordagem e, após busca pessoal, os militares apreenderam um aparelho de telefone celular e cinco buchas de maconha, embaladas e prontas para o comércio.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão/apreensão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia em Bom Despacho. O adolescente foi acompanhado por sua mãe.

SEQUESTRO/CÁRCERE PRIVADO

No início da tarde do dia 16/04/2017, domingo, a solicitante J. R. compareceu à sede PM e relatou aos policiais militares que sua irmã F. R. F., 29 anos, estava sendo mantida em cárcere privado pelo suspeito T. A. A. N., 35 anos. Os militares deslocaram ao local, onde o suspeito, ao avistar a viatura, evadiu em um matagal. A vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal, sendo medicada e liberada.

ABAETÉ – 7º BPM DISPONIBILIZA BASE COMUNITÁRIA MÓVEL

Às 14h do dia 13 de Abril de 2017, a Polícia Militar desencadeou uma operação na área central/comercial da cidade de Abaeté com o apoio de policiais militares e da Base Comunitária Móvel (BCM) do 7º Batalhão.

A PMMG disponibiliza aos municípios a Base Comunitária Móvel (BCM), que é um serviço preventivo prestado por uma equipe de policiais militares para aplicação do “policiamento orientado para o problema” com o apoio da comunidade. Tem como missão executar o policiamento ostensivo geral personalizado, conforme necessidade de cada comunidade para identificar, analisar e responder aos problemas de segurança pública e melhorar a qualidade de vida da comunidade local.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

