Copasa é autuada por poluição ambiental

Na tarde desta segunda-feira, 17 de abril, a Polícia Militar do Meio Ambiente compareceu à região do Córrego do Chacrinha, no bairro Marmelada, após receber uma denúncia de que a Copasa estaria lançando ali o esgoto sanitário sem nenhum tratamento.

Após confirmarem a denúncia, os militares 1º SGT PM Arnaldo e CB PM Alberto procuraram o encarregado de Sistemas da Copasa, Alberto Cordeiro de Vasconcelos, que disse estar ciente dos pontos de lançamento do esgoto in natura na cidade.

Segundo Alberto, a Copasa assumiu a operação dos serviços de esgotamento sanitário em Abaeté dia 31 de maio de 2016, através de um contrato firmado com o município, e ainda não foi possível concluir as obras para o tratamento de esgoto. Ele lembrou que Abaeté possui apenas uma lagoa sanitária de decantação, sem capacidade ou estrutura para receber todo o efluente da cidade, que possui aproximadamente 8.385 ligações de esgoto e cerca de 2.000 fossas, com a vazão prevista de aproximadamente 32 litros/ segundo.

Diante do exposto, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) foi autuada administrativamente no valor de R$ 17.943,52 por infringir o Art 83, anexo I, Código 122 e também por infringir o Art 84, anexo II, Código 210, no valor de R$ 1.794,17. Não foram suspensas as atividades, por tratar de serviço de utilidade pública.

Informações: Sargento Arnaldo – Polícia Militar do Meio Ambiente

