Abaeté recebe a Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida

A comunidade católica de Abaeté se prepara, com grande devoção e alegria, para a chegada da Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida à cidade. Ela será esperada nesta terça-feira, 18 de abril, a partir de 9 horas da manhã, no trevo do Machadinho (que vai para o Cedro do Abaeté). Dali, seguirá em carreata, com os cavaleiros e amazonas à frente, pelas ruas de Abaeté, onde permanece até o dia 23 de abril.

A festividade faz parte das comemorações do Ano Mariano e dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nas águas do Rio Paraíba do Sul. Ali, no ano de 1717, numa época de escassez de peixes, num primeiro lance de rede, três pescadores encontraram o corpo de uma imagem quebrada, na altura do pescoço. No lance seguinte, pescaram a cabeça da mesma imagem. Juntaram as duas partes e, a partir daí, tiveram uma pesca de peixes abundante, intuindo a presença e ação de Deus naquele evento. Por ter aparecido assim, o povo chamou-a de “Nossa Senhora Aparecida”, nome consagrado pela devoção popular, proclamada Rainha em 1904 e Padroeira do Brasil em 1930.

Programação da Visita de Nossa Senhora Aparecida a Abaeté

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO

Dia 18/04/2017, terça-feira

09:00 h – Chegada no trevo do Machadinho.

11:00 h – Chegada na capela N. Sra. Aparecida.

13:30 h – Chegada na comunidade São Francisco.

15:30 h – Chegada na comunidade São Geraldo.

Dia 19/04/2017, quarta-feira

09:00 h – Chegada na comunidade Sagrado Coração de Jesus.

12:00 h – Chegada na comunidade Mãe Rainha.

15:00 h – Chegada na comunidade Santo Expedito.

17:30 h – Chegada na comunidade Santa Clara.

Dia 20/04/2017, quinta-feira

09:00 h – Chegada na comunidade São Pedro.

12:00 h – Chegada na comunidade São Cristóvão.

15:00 h – Chegada na Matriz N. Sra. Do Patrocínio

17:00 h – Missa de encerramento com todas as comunidades.

18:30 h – Procissão para a Igreja São José.

PARÓQUIA DO BOM PASTOR

Dia 20/04?2017, quarta-feira

19:00 h – Procissão vinda da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio para a Igreja de São José. Carreata pelas ruas da comunidade, até a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, onde será celebrada a Santa Missa de Acolhida da Imagem.

Dia 21/04/2017, sexta-feira

06:00 h – Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário – café compartilhado na sede do Congado.

08 às 10:00 h – Visitas missionárias na comunidade São João Batista.

12:00 h – Missa na Igreja São José.

15:00 h – Reza do santo terço e consagração na Igreja São José

16:00 às 17:30 h – Visitas missionárias pela Comunidade São Judas Tadeu.

18:00 h – Terço das mulheres na Matriz Nossa Senhora do Rosário.

19:30 h – Santa Missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário com a abertura oficial da Missão, com a acolhida aos missionários.

21:00 h – Terço dos homens na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.

Dia 22/04/2017, sábado

06:00 h. – Santa missa na igreja de Santa Terezinha em seguida café da manhã compartilhado.

08:00 às 10:00 h. – Visitas missionárias na comunidade Santa Terezinha.

09:00 h. – Visita ao Presidio.

12:00 h. – Reza do terço e consagração na Igreja São João Batista.

14:00 h. – Visita a Vila Vicentina.

14:00 h. – Encontro com as crianças na Igreja Nossa Senhora do Rosário.

15:30 h. – Santa missa na Igreja Santo Antônio.

17:00 h. – Santo terço na igreja Santos Reis. Ao final do terço carreta para a Paroquia São Rafael, em Paineiras.

17:30 h. – Encontro de jovens na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário.

19:30 h. – Santa missa na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário – Ação de graças pelos 25 anos de Vida Consagrada de irmã Aparecida e demais irmãs Jubilares.

Dia 23/04/ 2017, domingo

07:00 h – Santa missa na comunidade Santa Clara. Logo após, café da manhã partilhado.

09:30 h – Santa missa de Encerramento da Missão e envio dos Missionários na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário.

