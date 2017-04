Polícia captura homicidas de Paineiras

Na manhã do dia de hoje, 12 de abril, a Policia Civil de Abaeté cumpriu dois mandados de prisão preventiva em Paineiras. A diligência visava prender dois autores de homicídios distintos ocorridos no início do ano. A preventiva foi representada nos autos de inquérito após a fuga dos investigados no momento do flagrante. Os fatos foram devidamente apurados e os autores indiciados.

Sobre os fatos:

– Feminicídio 25-02-2017

Na data de 25/02/2017, SINESIO SILVESTRE OLIVEIRA DA SILVA, de posse de uma arma de fogo tipo espingarda calibre .22 dirigiu-se até a residência de sua ex-amasia. Após abordá-la, o autor a levou para o interior de um dos quartos do imóvel, onde desferiu um único tiro contra a vitima, que veio a falecer no local. Após o crime, o autor empreendeu fuga não sendo localizado nos dias do fato. Em diligência posterior, equipe da 9ª Delegacia de Abaeté apreendeu a arma utilizado no crime, a qual estava escondida na residência do autor.

Nesta data, de posse de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva em desfavor de SINESIO SILVESTRE, policiais civis localizaram e prenderam o investigado nas proximidades de seu imóvel na cidade de Paineiras. Quando no momento da abordagem Sinésio foi informado sobre a decretação de sua prisão preventiva, tendo este não reagido a prisão, sendo conduzido para a Delegacia de Abaeté para formalização de sua prisão e posteriormente encaminhado para o presídio local.

-Homicídio 23-03-2017

Nada data de 23/03/2017, PAULO VINICIUS PEREIRA, após fazer uso de bebidas alcoólicas na companhia de conhecidos, ocasião em que de desentendeu com a vitima, vindo, o investigado a golpear a cabeça da vitima varias vezes com um pedaço de madeira, ato que causou seu óbito. Após o crime, Paulo Vinicius fugiu para a zona rural do município não sendo localizado na data do fato.

Nesta data, de posse de mandado de prisão preventiva em desfavor de Paulo Vinicius, policiais civis em operação na cidade de Paineiras, localizaram o investigado enquanto se dirigia para um bar na saída do município, ocasião em que fora abordado e cientificado da decretação de sua prisão, sendo este conduzido para a Delegacia de Abaeté para formalização de sua prisão e posteriormente encaminhado para o presídio local.

Texto e Fotos: Diego Micael, investigador 9ª Delegacia de Policia Civil da Comarca da Abaeté

