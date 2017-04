Prisões por tráfico de drogas

07 de Abril de 2017 – Sexta-feira

TRÁFICO DE DROGAS – ABAETÉ (7º BPM): Às 22h30 do dia 07/04/2017, durante operação Batida Policial, policiais militares deslocaram até um estabelecimento comercial, onde abordaram o indivíduo V. A. S., 29 anos. Os militares localizaram, após busca pessoal, três pedras de crack e R$38,50. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

08 de Abril de 2017 – Sábado

TRÁFICO DE DROGAS – ABAETÉ (7º BPM): Às 21h do dia 08/04/2017, durante patrulhamento pelo bairro SÃO JOÃO, os policiais militares visualizaram o indivíduo W. M. M., 23 anos. Após ordens de parada, o suspeito pulou de sua bicicleta e fugiu por um lote. Aos militares realizaram buscas no local e encontraram quatro tabletes de maconha e uma bucha de cocaína. A PM iniciou o rastreamento e visualizou a amazia do suspeito G. K. F. C., 26 anos, tentando esconder uma bucha e um tablete de maconha e R$190,00. Os envolvidos foram presos e as drogas foram apreendidas.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

Comentários