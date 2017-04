PM prende jovens que tentavam assaltar bar

Às 00h08 desta madrugada, 07 de abril, a Polícia Militar foi acionada em um bar, onde o proprietário do estabelecimento relatou que estava fechando o local, quando foi surpreendido por dois indivíduos que trajavam moletons e um deles portava uma arma de fogo.

Neste instante, a vítima reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com os suspeitos, que evadiram sem levar nada. O solicitante reconheceu um dos indivíduos e afirmou que, no mesmo dia, ambos estiveram em seu bar, onde jogaram algumas partidas de sinuca. A vítima foi encaminhada ao PAM com um corte no dedo e dores na cabeça, medicada e liberada.

Diante das informações, a guarnição deslocou-se à residência do suposto envolvido no crime, que estava em companhia de um segundo suspeito. No local, os militares localizaram duas blusas e pequena porção de crack moído.

Os suspeitos foram reconhecidos pelo proprietário e, diante dos fatos, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Bom Despacho.

Assessoria de Comunicação Organizacional – 7º BPM

