PM prende homem que comprou carro roubado

De 05 a 10 de abril, quatro militares que se formarão no final de abril fazem o estágio operacional em Abaeté, reforçando o policiamento do município.

Em uma das abordagens, realizadas na noite de ontem, 05/04/17, em uma fazenda, a PM abordou o suspeito M.F.B., 29 anos, que estava trocando o pneu do veículo VW/ SAVEIRO 1.6 CE CROSS, de cor prata.

Durante pesquisa através do chassi do carro, os militares constataram que o veículo possuía queixa de roubo/furto no dia 28/02/2016. O indivíduo relatou que comprou o saveiro de um rapaz na cidade de Belo Horizonte pelo valor de R$ 10.000,00. O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia. O veículo foi removido para o pátio credenciado.

TRÁFICO DE DROGA

Às 19h23 do dia 01/04/2017, após receber denúncia anônima informando que o indivíduo W. D. S., 35 anos, havia deslocado até ABAETÉ, em uma motocicleta HONDA de cor azul, para buscar drogas, os policiais militares interceptaram a motocicleta na rodovia de acesso aos dois municípios.

O suspeito tentou se desfazer de um invólucro com oito pedras de crack, mas foi preso e encaminhado à Delegacia de polícia com a droga apreendida. A motocicleta foi removida para o pátio credenciado.

BASE COMUNITÁRIA MÓVEL EM ABAETÉ

No dia 29 de Março de 2017, a Polícia Militar desencadeou uma Operação na área central/comercial da cidade de Abaeté com o apoio de policiais militares e da Base Comunitária Móvel (BCM) do 7º Batalhão, em Bom Despacho.

Na atividade, foram obtidos os seguintes resultados: quatro estabelecimentos comerciais visitados, seis pessoas e seis veículos abordados. A ação visou impedir o ascendimento da criminalidade e aumentar a sensação de segurança no município.

Fonte: Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM e da 141ª Cia PM

