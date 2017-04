A greve continua

As escolas estaduais Dr. Edgardo da Cunha Pereira e Frederico Zacarias (do 6º ao 9º ano) decidiram manter a paralisação até o dia 17 de abril. Já para os alunos do 1º ao 5º ano da E. E. Frederico Zacarias, as aulas retornam amanhã, dia 07. E no dia 28, será realizada uma nova paralisação e manifestação nacional contra o projeto de reforma da Previdência Social.

A decisão foi tomada na tarde desta quinta-feira, a partir do resultado de uma assembleia do SindUte, na capital mineira, com participação de educadores de Abaeté e região. “A partir do dia 17, teremos duas semanas para dialogar com a comunidade escolar sobre a terceirização, reforma trabalhista e da previdência, para sairmos mais fortes na greve geral do dia 28 de abril! E para retomarmos a greve a qualquer momento, com pais e alunos ao nosso lado, de acordo com os próximos passos do governo na tentativa de retirar nossos direitos!”, declara a coordenadora geral do SindUte, Beatriz Cerqueira.

Para entender melhor o significado deste movimento, leia o texto abaixo, de Beatriz Cerqueira:

“Até agora foram mais de 12 mil quilômetros rodados em Minas Gerais, na guerra contra a reforma da previdência.

Quando começamos o ano, o calendário de votação estava definido. O Governo ilegítimo tinha tanta certeza da vitória que no dia 06 de abril a PEC 287 já estaria aprovada na Câmara dos Deputados e sendo encaminhada para o Senado.

A ousadia de uma Greve Nacional da Educação com pauta nacional e que depois se somaram mais categorias num dia nacional de luta de todo mundo impôs uma derrota ao governo ilegítimo Temer. Sim, uma derrota! Hoje ele não tem condições de colocar a Reforma para votação: perderia.

Furamos as bolhas, como ensinava o Tico Santa Cruz, e milhares de pessoas receberam nossos materiais, fizeram aulas públicas nas praças, nas calçadas, nas ruas! A greve não foi de categoria, é de classe! Não é de escola, é da rua!

Voltamos a conversar com pais para além das questões relacionadas aos seus filhos, enfrentamos o debate e estamos vencendo. Por isso, hoje não há calendário de votação da PEC 287. Ninguém consegue afirmar quando ou mesmo se ela irá a votação!

A tarefa agora é pensar os próximos passos desta guerra. A greve nacional da educação mostrou que é possível fazer movimento nacional, de classe, envolvendo a sociedade e que fazer greve é, sim, um forte instrumento de luta coletiva!

Hora de construirmos que mais categorias paralisem suas atividades. Hora de parar o Brasil. O dia 28 de abril precisa ser isso! Precisamos manter as condições para que o Governo ilegítimo não tenha possibilidade sequer de colocar em votação a reforma da previdência!

Em todas as 22 cidades que fui até agora eu disse “é possível derrotar essa Reforma”. Não era retórica, era força na luta! Adotamos a forma correta para o momento: centramos fogo nos municípios, na base dos deputados, no diálogo com a população! Na pressão nas Câmaras Municipais para que se posicionassem!

Essa conjuntura ainda vai exigir muito da gente, mas hoje eu me permito sentir esta sensação de conquista! É muito boa! Somos milhares nesta luta!

Em Minas Gerais já são 32 deputados federais que declararam voto contra a reforma”

