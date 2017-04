Amanhã, dia 06 de abril, professores das escolas estaduais “Dr. Edgardo da Cunha Pereira” e “Frederico Zacarias” participarão de uma Assembleia do Sindute, em Belo Horizonte, para decidir a continuidade ou não do movimento.

A expectativa é que, no final da tarde, os docentes já tenham uma posição e, se as negociações avançarem, como se espera, as aulas poderão retornar já na sexta-feira, 7 de abril.

Foto: Eliana Santos

