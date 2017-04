Aparecimento de escorpiões em residências preocupa moradores

Recentemente, a empresária Érica Cecília Vargas, moradora da rua Viana Romanelli, 430, bairro Santa Terezinha, levou um grande susto, em sua casa, ao se arrumar para o trabalho. “Minha filha estava no quarto se trocando, quando um escorpião caiu de sua roupa. Eu estava presente e, logo em seguida, o matei. Anteriormente, já havia aparecido outro na frente de minha casa”, alerta.



O escorpião encontrado foi o do tipo amarelo, considerado um dos mais perigosos. Ela acredita que o aparecimento desses animais peçonhentos possa ter duas razões. “A cidade está infestada, então, pode ter vindo do ralinho do banheiro. Ou também pode ser dos lotes, pois tem muito lote sujo perto da minha casa. Os lixos que os vizinhos jogam, a prefeitura até recolhe, mas o mato continua e, além disso, tem um depósito de madeiras lá”, completa.

Segundo ela, a prefeitura entrou em contato com o proprietário para que fosse feita a limpeza do lote e resolvesse, assim, a questão.

Veja, abaixo, alguns cuidados básicos para evitar problemas com esse animal peçonhento responsável por um grande número de incidentes domésticos:

* Mantenha sua casa, o quintal, o jardim sempre limpos, sem acúmulo de lixo ou de objetos que possam servir de esconderijo para escorpiões;

* Instale telas nas portas e janelas. Vede as frestas;

* Examine roupas e calçados antes de usá-los;

* Use botas de cano longo, mangas compridas e luvas quando manipular objetos em locais que possam servir de abrigo para escorpiões;

* Não hesite. Procure imediatamente atendimento médico se suspeitar que uma pessoa foi picada por um escorpião. Caberá ao médico avaliar a gravidade e as consequências do ferimento.

(https://drauziovarella.com.br/letras/e/picadas-de-escorpiao/)

Fotos: Marly Tavares

