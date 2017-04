Manifestação toma ruas de Abaeté

Uma grande manifestação popular tomou conta das ruas centrais de Abaeté na tarde desta sexta-feira, 31 de março, em defesa dos direitos trabalhistas ameaçados pelo governo Temer.

Às 15:30 horas, professores, estudantes, pais de alunos, funcionários públicos, trabalhadores em geral se concentraram na Praça da Prefeitura, de onde saíram com a presença do prefeito e sua equipe em passeata pelas ruas centrais da cidade.

A maioria estava vestida de preto. Eles portavam faixas e cartazes com mensagens como “Pecar pelo silêncio quando se deveria protestar transforma homens em covardes, públicos ou privados somos todos trabalhadores não aceitamos divisões, viverá, trabalhará, mas não se aposentará.

Por volta das 17 horas, os manifestantes fecharam o trânsito na Av. Barão do Indaiá.

Depois caminharam pela Á. Dr. Guido retornando para a Prefeitura onde encerraram a manifestação.

O protesto foi organizado por professores das escolas estaduais Dr. Eduardo da Cunha Pereira e Frederico Zacarias, em greve desde o dia 15 de março, contra a reforma da Previdência Social.

