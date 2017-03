O povo na rua em defesa dos direitos trabalhistas

Toda a população de Abaeté está convidada a participar de uma grande manifestação nesta sexta-feira, 31 de março, a partir de 15:30 horas, na praça da Prefeitura, contra a lei da terceirização, contra a reforma da previdência, contra a corrupção e engrossando o coro nacional do “Fora Temer”. O protesto está sendo organizado pelos professores das escolas estaduais Dr. Edgardo da Cunha Pereira e Frederico Zacarias, em greve desde o dia 15 de março.

Amanhã, as escolas municipais Irmã Maria de Lourdes, Senador Souza Viana e Tenente Ezequiel já anunciaram que vão paralisar as atividades e convocar os alunos, pais e professores para a manifestação. Lideranças estudantis das escolas estaduais criaram grupos de whatsapp para mobilizar os colegas a participar da passeata. E a Prefeitura vai liberar os funcionários às 15 horas para que eles também possam participar do protesto.

A intenção dos organizadores é começar a concentração às 15:30 e no horário de pico, por volta de 17 horas, fechar o trânsito na Avenida Barão do Indaiá. “Estamos convidando todos os segmentos dá sociedade a juntar-se a nós nessa grande passeata, dia 31. Quem não luta pelo que quer tem que aceitar o futuro que vier!!”, ressaltam.

Os professores de Paineiras também organizam uma grande manifestação na cidade a partir de 8 horas da manhã.

E todos já ensaiam uma versão das águas de março para apresentar durante o protesto:

É pau

É PEC

É o fim do caminho

É um resto de voto

É um povo sozinho

São as águas de Temer

Afogando a nação

E aprovação irrestrita

da terceirização.

É um abutre na casa,

É o povo na lama,

É o rico mandando,

É o pobre sem janta

São as águas de março

fechando o verão

E carteira assinada

Vai ser só ilusão…

“Nós estamos em greve na rede estadual, em luta contra as reformas da Previdência e a Reforma Trabalhista. Estamos mobilizados e temos saído às ruas, exercendo nosso papel de educadores, denunciando esse violento ataque aos direitos de todos os trabalhadores”, ressalta a professora Eliana Santos. “Não estamos em greve por aumento de salários. Estamos em greve para garantir que nós, e principalmente nossos jovens, tenham direito à aposentadoria. O governo, com suas manobras, tentou calar a nossa voz, nos ‘retirando’ da Reforma. Contudo, não lutamos apenas por nós! Essa luta é de todos os trabalhadores! Não podemos aceitar que nossos direitos sejam retirados um a um, muitas vezes na calada da noite…”, completa.

Foto destaque: Assembleia estadual realizada dia 28 de março, em BH, com participação de representantes de Abaeté e região, onde foi decidida a continuidade da greve dos professores. Foto de Lydiane Ponciano.

