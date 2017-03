Rumo a BH, contra a reforma da Previdência

Na manhã desta terça-feira, 28 de março, 42 professores da rede estadual de ensino das cidades de Abaeté, Paineiras e Martinho Campos seguiram para Belo Horizonte para participar de uma Assembleia Estadual dos trabalhadores em educação no pátio da ALMG, às 14 horas.

Na ocasião, serão avaliadas as negociações com o governo do Estado, a greve nacional da educação contra a Reforma da Previdência, além da definição acerca dos novos rumos do movimento.

Segundo o professor de História da E.E. “Dr. Edgardo da Cunha Pereira”, Fábio Gonçalves Santana, o objetivo “é ter uma participação mais ativa nos movimentos sindicais, para dar força e se inteirar sobre o assunto, passando informações para o pessoal da cidade, os alunos, além de lutar contra essa posição do atual governo em relação aos trabalhadores, principalmente professores”.

Para a professora Geusa Elizabete Sales Xavier, “a expectativa é que a gente continue na luta. Estamos lutando não só por nós, professores, mas por todos os trabalhadores, porque a reforma atinge a todos”.

