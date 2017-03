A Greve Continua

Reunidos na tarde desta terça-feira, 28 de março, os professores da E. E. Dr. Edgardo da Cunha Pereira e E. E. Frederico Zacarias decidiram manter a paralisação contra a reforma da Previdência Social até o dia 06 de abril, quando será realizada nova assembleia do SindUte, em Belo Horizonte.

Já os professores da E. E. Barão do Indaiá decidiram retomar as atividades amanhã.

42 professores da rede estadual de ensino das cidades de Abaeté, Paineiras e Martinho Campos participaram hoje de uma mega manifestação em Belo Horizonte, onde o movimento estadual decidiu pela continuidade da greve iniciada dia 15 de março.

Eles organizam uma grande manifestação em Abaeté na próxima sexta-feira, 31, onde esperam contar com a presença dos estudantes, pais de alunos e trabalhadores de maneira geral. A expectativa é que todas as escolas do município participem deste movimento, que pretende conscientizar mais fortemente a população da necessidade de união de todos nessa luta. “Estamos lutando não só por nós, professores, mas por todos os trabalhadores, porque a reforma atinge a todos”, ressalta a professora Geusa Sales Xavier.

Pelas regras propostas pelo governo Temer na reforma da Previdência, o trabalhador precisa atingir a idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição para poder se aposentar. Neste caso, ele receberá 76% do valor da aposentadoria – que corresponderá a 51% da média dos salários de contribuição, acrescidos de um ponto percentual desta média para cada ano de contribuição. Por exemplo: o trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição terá a aposentadoria igual a 76% (51 + 25) do seu salário de contribuição.

A cada ano que contribuir a mais, o trabalhador terá direito a um ponto percentual. Desta forma, para receber a aposentadoria integral (100% do valor), o trabalhador precisará contribuir por 49 anos, a soma dos 25 anos obrigatórios e 24 anos a mais.

