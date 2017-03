Crianças em defesa da água

No dia 22 de março, comemora-se o dia Mundial da Água e diante da necessidade que se encontra a questão da mesma, está sendo desenvolvido nos CMEI’S “Dª Alvarina, Dª INA” e Creche M. “Geralda F. da Silva”, um projeto de conscientização e mudanças de atitude com as crianças.



Precisamos plantar a semente da conscientização desde já, para que as crianças de hoje sejam os conscientes adultos de amanhã.



As professoras estão se empenhando em conscientizar as crianças de que, com atitudes simples no cotidiano, pode-se contribuir para a preservação da água, despertando ideias e senso de responsabilidade para as gerações futuras.



É cada vez mais urgente a necessidade de preservação do meio ambiente e da água, pois diz respeito à nossa forma de vida como um todo. Nossa vida em seu amplo contexto e em tudo que a ela se relaciona.



O projeto está sendo realizado de forma bem lúdica e divertida, onde várias atividades já foram realizadas, como rodinha de conversa, filmes, músicas, distribuição de panfletos da Copasa, confecção de cartazes e uma linda passeata no dia 22 de março.

Devido à relevância do tema, o projeto terá continuidade nos CMEI’S, despertando cada dia mais nas crianças a necessidade de mudanças.

Pedagoga: Lilian Juliane de Souza

Diretora: Marta Nicoli Tavares

Comentários