Fechadas as atrações da Expô Abaeté 2017

Victor & Léo, Zé Ricardo & Thiago, Marcelinho di Lima e Gino & Geno são as grandes atrações da 37ª Expô Abaeté, marcada para o período de 06 a 09 de setembro. A grade de shows foi fechada na noite de ontem, 22 de março, conforme informações do empresário Ricardo José Teodoro (Mantega), promotor do evento, em parceria com a Beta Brasil e com o Sindicato dos Produtores Rurais de Abaeté, que cuidará da parte agropecuária.

Uma novidade é a contratação de um mega trio elétrico, que vai circular ao redor dos camarotes após os shows, seguindo os moldes da Festa do Peão Boiadeiro de Barretos. “Queremos contratar, inclusive, artistas de axé, para animar este trio e resgatar essa tradição que ficou meio perdida nos últimos carnavais de Abaeté”, ressalta Mantega.

A festa será aberta dia 06 de setembro, quarta-feira, com o tradicional desfile de cavaleiros, amazonas, carroças e carros de boi pelas ruas da cidade, rodeio e show da tradicional dupla Gino e Geno, autora de grandes sucessos, como “Coração Cigano”, “As Águas do São Francisco” e a atual “O Molhado da Saudade”.

No feriado de 07 de setembro, a festa fica por conta de Marcelino di Lima, com hits como “Mesa 35”, “Tentação Cruel”, “Esse Copo Aqui” e outros.

Na sexta-feira, dia 08, Zé Ricardo & Thiago sobem ao palco para cantar “Sinal Disfarçado”, “Turbinada”, “O Que que eu fiz ontem á noite” e outros sucessos.

E no dia 08, sábado, a programação de shows da 37ª Expô Abaeté será fechada com chave de Ouro com a dupla Victor e Leo cantando, junto com o público, músicas como “Momentos”, “Vida Boa”, “Fada”, “Amigo Apaixonado” e outras

O primeiro lote dos passaportes começa a ser vendido nesta segunda-feira, dia 27 de março, pelo valor de 100 reais, dividido em até quatro prestações. E quem quiser curtir a festa de camarote paga outros R$ 100. Devido aos altos custos do evento, não haverá mais o sorteio de três motos, conforme previsto anteriormente.

