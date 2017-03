Boicote aos deputados que votarem a favor da reforma da Previdência

O Deputado Federal que se manifestar a favor da reforma da Previdência Social e contra os direitos trabalhistas adquiridos pelo povo não terá votos em Abaeté nas eleições de 2018. Uma campanha nesse sentido foi lançada nesta segunda-feira, 20 de março, por professores e alguns vereadores, na reunião ordinária da Câmara Municipal de Abaeté.

Em greve desde a última quarta-feira, 15, os professores das Escolas Estaduais Dr. Edgardo da Cunha Pereira, Frederico Zacarias e Barão do Indaiá compareceram à sessão para pedir apoio aos vereadores, no sentido de intercederem junto aos deputados federais votados na última eleição em Abaeté, para que eles se manifestem contrários à reforma da Previdência proposta pelo governo Temer. Todos os vereadores se comprometeram a apoiar esta causa.

Pelas regras propostas, o trabalhador precisa atingir a idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição para poder se aposentar. Neste caso, ele receberá 76% do valor da aposentadoria – que corresponderá a 51% da média dos salários de contribuição, acrescidos de um ponto percentual desta média para cada ano de contribuição. Por exemplo: o trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição terá a aposentadoria igual a 76% (51 + 25) do seu salário de contribuição.

A cada ano que contribuir a mais o trabalhador terá direito a um ponto percentual. Desta forma, para receber a aposentadoria integral (100% do valor), o trabalhador precisará contribuir por 49 anos, a soma dos 25 anos obrigatórios e 24 anos a mais. O projeto também acaba com a aposentadoria especial para professores e trabalhadores rurais.

Na luta contra essas medidas, os professores da rede estadual em Abaeté comunicam que manterão as atividades paralisadas até o dia 28 de março, quando ocorrerá uma nova assembléia do SindUte, em Belo Horizonte. “Estamos lutando para que nossos direitos não continuem sendo retirados. Essa luta não é só nossa, mas de todos os trabalhadores! É por toda uma geração futura, para que tenham garantidos os direitos mínimos previstos na Constituição! Reiteramos aqui, nosso compromisso com a reposição da carga horária de nossos alunos, que não serão prejudicados! Contamos com a compreensão e o apoio de todos nessa luta!! Juntos, somos mais!”, ressalta a professora da E. E. Frederico Zacarias, Eliana Santos, na rede social.

Veja, no link abaixo, a relação dos deputados federais mineiros a favor da reforma da Previdência ou em cima do muro.

http://www.obeltrano.com.br/portfolio/saiba-quem-sao-os-deputados-mineiros-a-favor-da-reforma-da-previdencia-ou-em-cima-do-muro/

Figuram na lista os três deputados federais mais votados em Abaeté na última eleição: Marcus Pestana, Domingos Sávio e Eduardo Barbosa, todos do PSDB. Este último será receberá o título de cidadão Honorário de Abaeté, conforme projeto de resolução aprovado ontem pela Câmara Mnicipal

Comentários