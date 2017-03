Mais um posto de combustíveis assaltado em Abaeté

Às 20 horas, do último sábado, dia 18/03/2017, policiais militares compareceram a um posto de combustível em Abaeté, onde, segundo os frentistas, dois indivíduos armados com um revólver calibre .38 anunciaram assalto. Os suspeitos roubaram R$ 2.076,00 e evadiram em um matagal.

Confira outras ocorrências policiais registradas na região durante o fim de semana e encaminhadas à redação do Nosso Jornal pela Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º Batalhão de Polícia Militar:

17 de Março de 2017 – Sexta-feira

ROUBO À AGÊNCIA BANCÁRIA – POMPÉU (7º BPM): Às 12h25min do dia 17/03/2017, policiais militares compareceram a uma Agência Bancária, onde as vítimas relataram que três indivíduos abordaram e desarmaram o vigilante O. A. R., 34 anos. Um dos suspeitos, armado com uma pistola, anunciou o assalto. Os meliantes roubaram um revólver calibre .38, com seis munições intactas, e todo o dinheiro dos caixas e do cofre, em seguida evadiram em um veículo ECOSPORT. Durante rastreamento, os militares receberam denúncia sobre um veículo abandonado em uma estrada vicinal próxima à MG 420 e, no local, encontraram o automóvel usado no roubo, o qual possuía uma queixa roubo/furto na cidade de BELO HORIZONTE/MG. O veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado.

ROUBO À ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – PEDRA DO INDAIÁ (7º BPM): Às 21h47min do dia 17/03/2017, a PM compareceu ao Povoado do LAMBARI, onde a vítima S. J. F., 50 anos, proprietário do estabelecimento comercial situado à Rua DOMINGOS GALDINO DE RESENDE, relatou que chegaram ao local quatro indivíduos em duas motocicletas, todos armados. Os suspeitos anunciaram o assalto e roubaram aproximada de R$ 400,00 em dinheiro do caixa. Em ato contínuo, os indivíduos entraram no estabelecimento comercial da vítima F. G. R., 51 anos, e anunciaram o assalto, roubando R$ 800,00 em dinheiro. Em seguida os suspeitos foram até o estabelecimento comercial da vítima W. A. N., 42 anos, e roubaram R$ 755,00. Após os roubos, os indivíduos evadiram tomando rumo ignorado.

AMEAÇA COM APREENSÃO DE ARMA DE FOGO – BOM DESPACHO (7º BPM): Às 19h do dia 17/03/2017, a PM compareceu à Rua BRASÍLIA, Bairro JARDIM AMÉRICA, onde a solicitante A. C. M., 33 anos, relatou sofreu ameaça de seu amásio E. S. O., 38 anos, que possui uma arma de fogo na casa. Os policiais militares foram atá a residência do suspeito, onde localizaram um revólver calibre .22. O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de polícia juntamente da arma apreendida.

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – 02 ARMAS – SANTO ANTÔNIO DO MONTE (7º BPM): Às 20h45min do dia 17/03/2017, após receberem denúncias informando que em uma fazenda haviam duas motocicletas furtadas e armas de fogo, policiais militares deslocaram para o local, onde o caseiro V. G. S., 44 anos, franqueou a entrada em uma casa de fábrica de fogos. Os militares encontraram, durante as buscas, 01 espingarda, 01 garrucha de dois canos com coronha de madeira, espoletas, sacolas com pólvora preta, sacos com o explosivo, caixas de bombas, 01 cano de espingarda, 01 simulacro de uma arma e uma armadilha para caça. No desenrolar da ocorrência chegou ao local J. G. S., 18 anos, filho do caseiro, o qual assumiu a propriedade das armas. Os suspeitos foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia.

LOCALIZAÇÃO DE CAIXA ELETRÔNICO FURTADO – MOEMA (7º BPM): Às 10h40min do dia 17/03/2017, a PM compareceu às margens da MG 252, onde segundo denúncias havia um caixa eletrônico. No local, os policiais militares confirmaram a veracidade dos fatos e constataram tratar se do caixa furtado no Distrito de ESTEIOS. Compareceu ao endereço o perito E. A. S., o qual realizou seus trabalhos e liberou o caixa para ser removido à Delegacia de Polícia.

FURTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO APREENDIDOS PELO EXÉRCITO BRASILEIRO – SANTO ANTÔNIO DO MONTE (7º BPM): Às 10h30min do dia 17/03/2017, compareceu ao QUARTEL PM a solicitante M. E. D., 58 anos, a qual relatou que cedeu um galpão de sua fábrica para que o EXERCITO BRASILEIRO pudesse guardar uma carga de fogos de artifício que estava apreendida, porém dia 16/03/2017 a carga havia sido furtada. Em contato com a Delegacia de Polícia, o Agente informou que a perícia compareceria no local para realizar seus trabalhos posteriormente.

LESÃO CORPORAL CAUSADA POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO – POMPÉU (7º BPM): Às 23h45min do dia 17/03/2017, a PM compareceu ao Pronto Atendimento Médico, onde segundo funcionários deu entrada um individuo vítima de disparo de arma de fogo. No local, o adolescente G. L. C., 15 anos, relatou que transitava pela Rua SEBASTIÃO ALVES MARTINS, Bairro VÁRZEA DAS FLORES, quando dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram três disparos de arma de fogo em sua direção. A vítima foi socorrida e conduzida ao PAM, onde o médico plantonista constatou uma perfuração oriunda de disparo de arma de fogo de calibre incerto.

18 de Março de 2017 – Sábado

HOMICIDIO TENTADO – SANTO ANTONIO DO MONTE (7º BPM): Às 06h05min do dia 18/03/2017, a Guarnição PM compareceu à UPA, onde o senhor R. A. S. 30 anos, relatou que teve um desentendimento com o indivíduo P., por motivos de ciúmes. O suspeito enfiou uma faca nas costas da vítima e evadiu do local. O médico plantonista verificou uma perfuração na região dorsal e uma transição tórax abdominal.

HOMICÍDIO CONSUMADO – SANTO ANTONIO DO MONTE (7º BPM): Às 05h40min do dia 18/03/2017, a PM compareceu à Rua CHIQUITO MIRANDA, Bairro SÃO GERALDO, onde segundo informações havia uma pessoa caída ao chão. No endereço, os policiais militares visualizaram uma enfermeira prestando os primeiros socorros ao senhor F. C. C., 26 anos, que, após ser deslocado para a SANTA CASA, veio a óbito. No local, os militares deram voz de prisão a senhora A. S. R., 21 anos, que, após uma discussão, desferiu uma facada na vítima. A suspeita apresentava hematoma no olho esquerdo, ferimentos na perna direita, braço direito e pescoço e com fortes dores no braço esquerdo, causadas por agressões sofridas. A arma do crime não foi localizada. Foi constatado pelo médico plantonista uma perfuração no pescoço da vítima.

ROUBO À POSTO DE COMBUSTÍVEL – MOEMA (7º BPM): Às 02h05min do dia 18/03/2017, a PM compareceu ao POSTO MOEMA, localizado à Rua TAMÓIOS, Bairro SÃO FRANCISCO, onde a vítima/frentista E. T. S., 21 anos, relatou que foi abordado por três, um deles empunhando um revólver cromado. O frentista, ao perceber que se tratava de um assalto, saiu correndo sentido ao Bairro SÃO VICENTE, não sabendo informar o valor que foi roubado.

ROUBO À POSTO DE COMBUSTÍVEL – ABAETÉ (7º BPM): Às 20h06min do dia 18/03/2017, policiais militares compareceram a um posto de combustível, onde segundo os frentistas/vítimas M. P. X., 25 anos e G. G. V. F., 23 anos, dois indivíduos, um deles armado com um revólver Cal.38, anunciaram assalto. Os suspeitos roubaram R$ 2.076,00 e evadiram em um matagal.

VEÍCULO PRODUTO DE CRIME LOCALIZADO – LAGOA DA PRATA (7º BPM): Às 10h10min do dia 18/03/2017, a Guarnição PM compareceu à Rua LUZ, Bairro AMÉRICO SILVA, onde segundo informações havia um veículo suspeito no local. Ao conferir a placa da camioneta FIAT/FIORIN0, os militares constataram uma queixa furto/roubo, na cidade de LUZ em 12/03/2017. O veículo foi removido para o pátio credenciado.

VEÍCULO PRODUTO DE CRIME LOCALIZADO – SANTO ANTONIO DO MONTE (7º BPM): Às 11h30min do dia 18/03/2017, a Guarnição PM compareceu à Rua DALVA LINHARES DE OLIVEIRA, Bairro MARIA ANGÉLICA DE CASTRO, onde segundo denúncia havia uma motocicleta suspeita. Durante buscas, os militares localizaram a motocicleta YAMAHA/YBR 125 R, a qual havia sido furtada em 13/03/2017. O veículo foi removido para o pátio credenciado.

19 de Março de 2017 – Domingo

ROUBO À POSTO DE COMBUSTÍVEL – LAGOA DA PRATA (7º BPM): Às 02h20min do dia 19/03/2017, a PM compareceu a um Posto de Combustível, localizado às margens da MG 170, onde a vítima J. W. B., 31 anos, relatou que desembarcou de um veículo 02 indivíduos. Um dos suspeitos, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto e roubou R$100,00. Os suspeitos evadiram tomando rumo ignorado

ROUBO À VEÍCULO – LAGOA DA PRATA (7º BPM): Às 20h do dia 19/03/2017, a PM compareceu ao Bairro SÃO JOSE, onde a vítima O. M. F. O., 47 anos, relatou que estacionava seu veículo FIAT UNO WAY, quando foi abordada por dois indivíduos em uma moto. O passageiro, com uma arma cromada em punho, anunciou o assalto e roubou seu automóvel. Após cerco bloqueio, os militares efetuaram a abordagem do veículo, prenderam o condutor e apreenderam a arma de fogo usada no crime.

TRÁFICO DE DROGAS – BOM DESPACHO (7º BPM): Às 16h30min do dia 19/03/2017, a PM compareceu a Avenida MANOERL DA COSTA GONTIJO, onde uma testemunha relatou que dois indivíduos em uma motocicleta tentaram evadir, após se envolver em um acidente de trânsito, e esconderam alguma coisa na esquina. O condutor D. F. S., 26 anos, e o passageiro H. V. E. S., 17 anos, foram abordados, sendo o suspeito preso e o adolescente apreendido. No local, os militares encontraram duas buchas de maconha e uma endola de cocaína. Após buscas na residência de um dos suspeitos, a equipe encontrou uma endola de cocaína e uma réplica de pistola. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia e a motocicleta foi removida ao pátio credenciado.

TRÁFICO DE DROGAS – LAGOA DA PRATA (7º BPM): Às 17h50min do dia 19/03/2017, durante operação BATIDA POLICIAL pelo Bairro INDUSTRIAL, os policiais militares abordaram G. C. M. O., 19 anos, e G. R. O., 18 anos, em uma motocicleta YAMAHA FAZER. Durante busca pessoal, os policiais militares localizaram 04 pinos de cocaína, 01 invólucro plástico de haxixe, R$110,00 em dinheiro e 02 aparelhos celulares. Após buscas no interior das residências dos suspeitos, os militares encontraram aproximadamente 01 quilo e meio de maconha triturada, 46 pedras de crack, 02 potes de vidro contendo maconha, 01 balança de precisão, 10 pés de maconha e 12 pinos de cocaína. Os suspeitos foram presos e encaminhados com o material apreendido à Delegacia de Polícia.

