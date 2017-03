Victor e Léo na Expô Abaeté 2017

A dupla Victor e Léo é a primeira atração confirmada para a 37ª Expô Abaeté, marcada para o período de 07 a 10 de setembro. A informação é do empresário Ricardo José Teodoro (Manteiga), responsável pela estrutura de shows, bares, restaurantes, boate, camarotes e rodeios, em parceria com a Beta Brasil. “Nos próximos dias, assim que fecharmos os contratos, divulgaremos as outras atrações”, declara.

O lançamento oficial da Expô Abaeté deve acontecer ainda no mês de março. A ideia inicial é que o valor do passaporte seja 100 reais, divididos em até cinco vezes, com direito a concorrer ao sorteio de três motos 0 km. “Decidi fazer essa festa, porque ela é muito importante para a cidade e estou tendo um apoio muito grande do prefeito, da diretoria do Sindicato e, principalmente, do povo de Abaeté, que abraçou esta ideia e está pedindo a volta deste evento”, ressalta o empresário.

Pelo contrato de parceria assinado, o Sindicato dos Produtores Rurais cuidará da parte agropecuária, como mostra e leilão de gado, concurso leiteiro, estandes de negócios. A última Expô Abaeté foi realizada no período de 11 a 14 de julho de 2013, apenas com shows, rodeios e um resultado financeiro negativo para o Sindicato Rural. A expectativa é reverter esse quadro, num empreendimento positivo para todos.

