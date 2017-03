POLÍCIA PRENDE ESTUPRADOR FORAGIDO NA CIDADE

Nesta quinta-feira, 16 de março, por volta das 18 horas, após receber denúncia anônima informando que o foragido da justiça conhecido como “PARAGUAI” estaria nas imediações da região conhecida por BRITADOR, em Abaeté, a Polícia Militar e Polícia Civil planejaram uma operação conjunta para sua captura.

Os policiais se deslocaram para a localidade, onde realizaram diligências / coletas de informações com os moradores foragido estaria escondido na residência do Senhor E.B., 68 anos, por se tratar de uma pessoa idosa e único morador da casa.

Durante as buscas no interior da residência, o foragido da justiça E.B.A., vulgo “PARAGUAI”, foi encontrado escondido debaixo de uma cama em um dos quartos. Com ele, os policiais apreenderam uma carteira de bolso marrom, um celular Samsung duos, um carregador de celular e a quantia de R$1.150,00 em dinheiro. O autor foi preso e encaminhado para DEPOL em Bom Despacho.

Histórico Criminal

O foragido “PARAGUAI” possui vasto histórico criminal, dado a prática ao crime contra a dignidade sexual. Em 20/03/2013, o autor invadiu um domicílio, vindo a abaixar o calção em frente a vítima E.A.G, 43 anos, realizando masturbação. Em 13/07/2016, consumou o crime de estupro com sua ex-namorada D.L.A.S., 24 anos.

Em 11/01/2017, consumou o crime de estupro com a vítima L.E.S.B., 15 anos, quando esta transitava em via pública em local ermo. Em 14/02/2017 praticou ato obsceno no interior de um ônibus que transitava de Martinho Campos a Abaeté, momento em que se dirigiu aos fundos do veículo e sentou ao lado da vítima L.X.B., 21 anos, que estava dormindo, e se masturbou olhando para vítima.

Em 22/02/2017, tentou praticar o crime de estupro com a menor T.G.A.G.C., 15 anos. Ela foi atacada quando ia da escola para sua residência, mas lutou e começou a gritar por ajuda, momento em que o autor evadiu do local, deixando-a.

Ainda durante o evento carnavalesco na cidade de Abaeté, o autor compareceu ao local de trabalho de sua ex-namorada D.L.A.S., 24 anos, causando grande tumulto, oportunidade em que ameaçou-a de morte.

Posteriormente, a PMMG recebeu diversas denúncias que o foragido invadia residências na cidade para filmar mulheres durante o banho. Desta forma, foram veiculados na mídia social Facebook e Whatsapp fotos e narrações sobre os casos do autor na região, causando grande clamor social e pânico, em virtude de se saber do histórico criminal do foragido e dos diversos ataques a mulheres na cidade.

Após a prisão do autor, a PMMG recebeu inúmeras ligações via 190 agradecendo aos militares pelo empenho e êxito na prisão do foragido. Foram realizadas inúmeras diligências para localizar e prendê-lo, havendo participação efetiva de todos os militares de Abaeté. A prisão consagrada nesta data é fruto do comprometimento da PMMG com todos os moradores da nossa cidade.

Informações e Fotos:

Assessoria de Comunicação Organizacional da 141ª Cia de PM

