Professores de Abaeté em greve contra a reforma da Previdência

As escolas municipais e estaduais de Abaeté paralisaram suas atividades nesta quarta-feira, 15 de março, em protesto contra o projeto da chamada “reforma” da Previdência Social proposta pelo governo Temer, que pretende mudar a idade mínima de aposentadoria para 65 anos, tanto para homens quanto para as mulheres.

Um grupo de professores fez uma manifestação ao redor da Praça da Prefeitura em protestos contra a política do atual governo. “Além de ensinar as matérias em sala de aula, nossa missão é também formar cidadãos críticos e que lutem por seus direitos. Não poderíamos ficar parados em um momento tão importante do nosso país. Por isso, fizemos essa paralisação hoje, fomos às ruas e faremos mais quantas precisar!!! DIGA NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA!!! JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!!!”, conclama a professora Lourdes Almeida na rede social.

“Como seria maravilhoso ver, não só a Educação nessa manifestação, mas todos aqueles que carregam o Brasil nas costas. Acredito na união de todos os trabalhadores. Fomos pouquíssimos na caminhada, mas todas as escolas aderiram à paralisação, o que já foi um grande ganho. E se precisar, estaremos de novo. Orgulhosa da minha classe!”, ressalta Ângela Cunha.

Segundo a professora Eliana Santos, uma comissão de professores de Abaeté está em Belo Horizonte participando das manifestações e de uma reunião coordenada pelo Sind Ute para definir os rumos do movimento. “Essa paralisação pode se estender até o dia 28 de março. Paineiras, por exemplo, já definiu por uma semana de greve. Nós vamos aguardar os resultados da assembleia”, informa.

Pelas regras propostas pelo governo Temer na reforma da Previdência, o trabalhador precisa atingir a idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição para poder se aposentar. Neste caso, ele receberá 76% do valor da aposentadoria – que corresponderá a 51% da média dos salários de contribuição, acrescidos de um ponto percentual desta média para cada ano de contribuição. Por exemplo: o trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição terá a aposentadoria igual a 76% (51 + 25) do seu salário de contribuição.

A cada ano que contribuir a mais, o trabalhador terá direito a um ponto percentual. Desta forma, para receber a aposentadoria integral (100% do valor), o trabalhador precisará contribuir por 49 anos, a soma dos 25 anos obrigatórios e 24 anos a mais. “Estas políticas vão afetar a todos, principalmente os mais fracos. Parabéns às professoras !!! Não podemos ficar calados contra o direito e a justiça. Abaeté precisa de pessoas como vocês!!! E afinal, somos ou não somos cristãos???”, questiona Maria de Lourdes Mendes, na rede social, ao parabenizar os professores pelo protesto.

Fotos Eliana Santos, Maria de Lourdes Mendes e Maria Lusia Valadares

