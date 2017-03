Nesta quarta-feira de cinzas, 1º de março, uma celebração eucarística com grande participação da comunidade marcou a abertura da Campanha da Fraternidade 2017 na Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, em Abaeté.

Irmã Juli Joy, Missionária do Imaculado Coração de Maria, escreve para o Nosso Jornal sobre este tema e pergunta a todos: “E nós, pessoas de Abaeté, o que vamos fazer para cuidar das nossas matas, da nossa Água, de nossa Mãe terra?”

A quaresma nos convoca à conversão de vida para, assim, cultivar o caminho do seguimento de Jesus Cristo. Somos chamados ao jejum, à oração e à esmola.

A CNBB apresenta a CF como caminho de conversão quaresmal, tendo presente o cuidado comunitário e social. O Tema da CF 2017 é “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”. O lema é “Cultivar e guardar a criação” (Gen2.15)

O objetivo geral é cuidar da criação, sobretudo dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos à Luz do Evangelho.

O que se entende por BIOMA? A palavra vem do grego: “bio” (vida) e “oma” (massa, grupo ou estrutura de vida). “Assim, um bioma é formado por todos os seres vivos de uma determinada região, cuja vegetação é similar, cujo clima é mais ou menos uniforme e cuja formação tem uma história comum.” (texto-base CF 2017, Introdução)

A CF 2017 é uma oportunidade para um maior conhecimento e compromisso com a rica diversidade de cada bioma. “Cultivar e guardar nasce da admiração! A beleza que toma o coração faz com que nos inclinemos com reverência diante da criação.”

O Papa Francisco nos convoca para escutar e tomar atitudes que geram vidas em prol do grito da terra e o grito dos pobres. “Muitas vezes, falta uma consciência clara dos problemas que afetam particularmente os excluídos. Estes são a maioria do planeta, milhares de milhões de pessoas (…) Hoje, não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente, para ouvir tanto o grito da terra como o grito dos pobres.” Que o maltrato com a natureza é o maltrato com os seres humanos.

A Campanha da Fraternidade de 2017 se apresenta como um instrumento à disposição das comunidades cristãs e de todas as pessoas de boa vontade para enfrentar, com consciência crítica, o problema do grito da nossa Mãe Terra, no Brasil e no Mundo.

Com certeza, uma pessoa de fé, que faz sua caminhada quaresmal rumo à Páscoa, ao tomar consciência da realidade de como são tratados os biomas brasileiros, não poderá ficar indiferente.

E nós, pessoas de Abaeté, o que vamos fazer para cuidar das nossas matas, da nossa Água, de nossa Mãe terra? Procure participar em sua comunidade e refletir sobre as propostas desta campanha da Fraternidade. Vamos juntos transformar nossa cidade!

