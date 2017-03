Ocorrências Policiais de Destaque no Carnaval

No período de 25 a 28 de fevereiro, sete pessoas foram presas e uma adolescente apreendida, acusadas de tráfico de drogas em Abaeté. A PM registrou o furto de dois veículos, com a recuperação de um deles e a prisão do suspeito de ter furtado o outro. Confira as principais Ocorrências Policiais registradas no Carnaval 2017 e enviadas hoje pela Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º Batalhão da Polícia Militar:

25 de Fevereiro de 2017 – Sábado

TRÁFICO DE DROGAS – ABAETÉ (7º BPM):

À 01h50min do dia 25/02/2017, após receber denúncia que um casal estava comercializando drogas próximo à entrada do ABAETÉ CLUBE, os policiais militares abordaram os indivíduos H. H. S., 24 anos, e T. E. R. B., 15 anos. Durante busca pessoal, os militares localizaram com a adolescente uma porção de maconha; uma cartela de “LSD”; R$ 145 em dinheiro e 01 aparelho de telefone celular. A PM deslocou até a residência dos suspeitos, onde encontrou vários documentos extraviados; 01 balança de precisão; 02 tabletes e 01 bucha de maconha. A adolescente foi apreendida e o suspeito foi preso, sendo conduzidos com material para a Delegacia de Polícia.

26 de Fevereiro de 2017 – Domingo

TRÁFICO DE DROGAS – ABAETÉ (7º BPM):

Às 23h13min do dia 26/02/2017, durante policiamento de carnaval, os policiais militares receberam várias denúncias sobre um indivíduo comercializando drogas. Os militares abordaram o rapaz denunciado F. J. G., 25 anos, e apreenderam uma cartela da droga “doce”, com 14 pedaços; 01 comprimido da droga “bala”; R$267,50 reais em dinheiro; um recipiente com 75 ml de “loló” e um celular. O suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

FURTO/LOCALIZAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR – ABAETÉ (7º BPM):

Às 04h40min do dia 26/02/2017, as vítimas B. H. N. N., 23 anos, J. P. S. M., 26 anos, e M. C. M. C., 26 anos, relataram que dia 25/02/17 deslocaram para o evento “ABAETÉ FOLIA” e, ao retornarem, depararam com seus pertences todos revirados, sendo subtraído R$ 330,00; diversas roupas e um veículo VW/GOL. O veículo possuía um rastreador sendo este encontrado trancado na Av. MILTON CAMPOS. O veículo foi recolhido para o pátio credenciado.

27 de Fevereiro de 2017 – Segunda-feira

TRÁFICO DE DROGAS – ABAETÉ (7º BPM):

Às 23h30min do dia 27/02/2017, após denúncia que 04 indivíduos estavam vendendo drogas, policiais militares deslocaram até o local, onde abordaram G. S. M. S., 22 anos, T. A. P., 28 anos, J. W. S., 25 anos e N. F. A. C., 18 anos. Durante buscas, os militares localizaram 04 pinos de cocaína; 01 tablete de maconha; 01 pedra de cocaína; 01 aparelho celular e 01 faca. Os suspeitos foram presos e conduzidos até a Delegacia de Polícia com o material apreendido.

TRÁFICO DE DROGAS – ABAETÉ (7º BPM):

Às 23h30min do dia 27/02/2017, durante patrulhamento pela RUA JOAQUIM PEREIRA, policiais militares visualizaram o indivíduo I. F. A., 19 anos, e, ao ser dado ordem para ser realizada a busca pessoal, o suspeito desobedeceu e evadiu. Durante acompanhamento, os militares encontraram 01 balança de precisão; 01 celular; 06 pedras de crack; 01 cigarro e 01 porção de maconha e R$9,50. Próximo ao local, a PM abordou e prendeu L. C. S. X., 20 anos, alvo de várias denúncias de tráfico.

28 de Fevereiro de 2017 – Terça-feira

FURTO DE VEÍCULO – ABAETÉ (7º BPM):

Às 08h20min do dia 28/02/2017, a PM compareceu à Rua TEODORO JANEIRO, Bairro SIMÃO DA CUNHA, onde o solicitante G. D. G., 20 anos, relatou que, ao retornar para a residência alugada para passar o Carnaval, notou que seu veículo FIAT/PALIO havia sido furtado. O segurança do local, o Senhor P. R. informou que quem pegou o automóvel foi G. V. P. M., 21 anos. A vítima deu falta de algumas roupas, documentos, cartões e R$ 135,00. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia.

Assessoria de Comunicação Organizacional do 7º BPM

Comentários