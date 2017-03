Marília Mendonça anima a última noite do Abaeté Folia

As ruas de Abaeté ficaram menos movimentadas no último dia de carnaval. Isso porque os foliões pareciam reservar as energias para a noite que encerra o Abaeté Folia 2017. Mas na hora dos shows, a sensação era que ninguém estava cansado após uma verdadeira maratona de quatro dias de diversão. A noite contou com o show da cantora Marília Mendonça, um dos mais esperados desta edição. Samboleiros, Ricardo Trindade e os DJs Lauro, Breno, Zeu e Samira Lima também se apresentaram nos palcos da festa, que recebeu cerca de 8 mil pessoas.

O grupo setelagoano Samboleiros abriu a programação no palco 360° com um show muito animado. O repertório contou com hits de diversos gêneros com a pegada contagiante do samba. Entre os sucessos, canções como Sou Ciumento Mesmo, de Wesley Safadão, Santinha, do Léo Santana, Praieiro, de Jammil, e vários outros sucessos.

Muito ovacionada, a cantora Marília Mendonça subiu ao palco principal do Abaeté Folia 2017 e cantou as músicas que estão entre as mais tocadas nas rádios de todo o país. A artista elogiou a animação dos foliões e disse que nem parecia ser o último dia de carnaval. A emoção tomou conta dos fãs enquanto Marília cantava Eu Sei de Cor acompanhada pelo coro formado pelo público.

Apesar de ser do segmento sertanejo e conhecida pelas “sofrências” que são sucesso, Marília Mendonça apresenta um show eclético e muito animado. A sensação do verão, Deu onda, do MC G15, foi cantada pela artista. Ela brincou com o público e perguntou quem sabia dar uma “sarrada no ar”. A simpatia e o carisma da cantora foram elogiados pelos foliões, que tiveram a oportunidade de interagir com a cantora durante toda a apresentação.

Ricardo Trindade seguiu com a programação do último dia de festa cantando diversos sucessos da música brasileira com uma pegada sertaneja. O artista surpreendeu a produção do evento ao cantar uma música criada por ela especialmente para o Abaeté Folia.

Números que impressionam

Foram 5 dias de festa, de 24 a 28 de fevereiro, com 40 horas de open bar. Grandes atrações se apresentaram nos palcos palcos do Abaeté Folia 2017, como Zé Neto & Cristiano, Dennis DJ, Matheus e Kauan, Marília Mendonça, Molejo, Vintage Culture, Victor e Fabiano, DJ Zeu, Samboleiros e muitos outros.

Cerca de 500 profissionais estiveram empenhados na realização do evento e, de acordo com os produtores, aproximadamente 400 toneladas de estruturas e equipamentos foram utilizadas. A montagem dos mesmos levou 30 dias para ser concluída e a previsão é que em 15 dias a desmontagem seja finalizada. O evento contou com três palcos, seis ambientes, 12 mil m² de área coberta, área de descanso e praça de alimentação.

A organização inovou e pela primeira vez um palco 360° foi utilizado, o que proporcionou uma proximidade maior dos artistas com o público. Um cubo de painéis de LED ajudou os foliões a terem uma boa visão dos shows de todos os setores do evento. Em média, cerca de 7 mil pessoas por dia estiveram presentes nesta 11ª edição da iniciativa.

Abaeté Folia

Situada a pouco mais de 200 km de Belo Horizonte, a cidade de Abaeté é, há mais de 10 anos, palco de um dos mais tradicionais carnavais do Estado de Minas Gerais, o Abaeté Folia. O evento, que é realizado pela empresa Nenety Eventos, recebe foliões de todas as partes do Brasil e até mesmo de outros países, principalmente jovens universitários.

Texto: Heberton Lopes/GBC

Fotos: Hendrix Ribeiro/GBC

