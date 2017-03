Gusttavo Lima e Festa White Neon no Abaeté Folia

A quarta noite do Abaeté Folia 2017 contou com a White Neon, festa que dispensa o uso de abadás e o público veste roupas brancas. Vintage Culture, Gusttavo Lima, Du Monteiro, Ricardo Trindade e três DJs agitaram a festa, que recebeu cerca de 8 mil foliões.

Considerado um dos DJs mais importantes da cena eletrônica brasileira, Vintage Culture foi o responsável por abrir a festa e esquentar o público.

Um espetáculo à parte foram as pinturas fluorescentes nos rostos dos presentes, que, aliadas às luzes, proporcionavam uma bela visão.

Logo em seguida, o cantor Gusttavo Lima subiu ao palco e fez uma apresentação calorosa. O artista cantou seus maiores sucessos como Balada, Homem de Família, Que Pena Que Acabou, e outros hits, sempre com muita interação com o público. O show ainda contou com as sensações do momento, como Olha a Explosão, do MC Kevinho e Solteiro de Novo, de Wesley Safadão.

Ainda que seja um show no carnaval, Gusttavo Lima não deixou de apresentar músicas românticas. Ele cantou canções para mexer com os corações dos foliões, como Te amar Foi Ilusão, de Bruno e Marrone, Pense em Mim, de Leandro e Leonardo, Temporal de Amor, de Leonardo, Pra Mudar a Minha Vida, de Zezé di Camargo e Luciano, e outras músicas que, de acordo com o cantor, são tocadas em botecos.

Consagrados hits do axé music também marcaram presença no repertório de Gusttavo Lima. Após cantar as músicas previstas, o cantor começou a improvisar e aceitar pedidos do público.

A madrugada do penúltimo dia de festa contou com os shows de Ricardo Trindade e Du Monteiro, que apresentaram sucessos da música brasileira com uma pegada sertaneja. Os DJs KVSH, Zeu e Lauro comandaram a pista até por volta das 8h da manhã.

Saideira

Abaeté Folia 2017 será encerrado com um dos shows mais esperados desta edição. A cantora dona da voz feminina mais tocada nas rádios de todo o país, Marília Mendonça, sobe ao palco na última noite de festa e promete colocar todo mundo para cantar. O grupo Samboleiros e os DJs Zeu, Lauro e Breno também se apresentarão no último dia de festa.

Texto: Heberton Lopes/GBC

Fotos: Hendrix Ribeiro/ GBC

Comentários